Todos los días escuchamos que cierra una empresa y muchas personas quedan en la calle. Fue el caso de whirlpool o de las ollas Esen que achicaron sus plantas y se concentraron en importar productos. Cuando los casos comienzan a dejar de ser individuales y se convierten en un fenómeno social, entonces, preocupan. Las estadísticas no mienten. En los últimos dos años, cerraron 19.114 empresas y desaparecieron 224.000 empleos formales, de los cuales más de la mitad corresponden al sector productivo.

En NOTICIAS de esta semana te vamos a contar una investigación urgente: ¿El fin de la industria?

Siempre nos enseñaron que la industria es el motor de un país y que hay que protegerla frente a una competencia extranjera desleal. Sin embargo, hoy el combo es otro. Boom de importaciones, caída del consumo y crédito demasiado caro. Esto despertó alarmas en el sector productivo que vio cómo la actividad industrial se derrumbó un 10% desde el 2023 y todavía no logró recuperar los niveles previos a la pandemia. Muchos empresarios cuestionan en privado el modelo libertario, pero prefieren hacer un elegante silencio público para no enfrentarse al Gobierno. En las últimas semanas, Paolo Rocca, el líder del poderoso grupo Techint, se vio forzado a alzar su voz en nombre de sus colegas industriales y criticó la competencia desleal frente al aluvión de productos chinos. Le achacan al Gobierno hablar livianamente de competitividad sin referirse al lastre de regulaciones, la alta carga impositiva y la mala infraestructura que agrava el “costo argentino”. Todavía está por verse cuáles serán los resultados finales del modelo libertario.

También te vamos a contar Richard Kaufmann, el nuevo rabino de Milei que lo ayuda a controlar su ira. Es evidente que el presidente, después de las elecciones, se encuentra más aplacado en sus intervenciones públicas donde ya no grita ni insulta. Encontramos la explicación: hay un hombre que es su nuevo asesor espiritual y que además es experto en el control de rabietas.

Pablo Toviggino, los secretos del cajero de la AFA. Cómo se mueve este hombre con tanto poder pero que hasta hace poco era un desconocido para la opinión pública. La megamansión en Villa Rosa, la colección de autos de lujo, los caballos, el helipuerto y los vínculos con el mandamás del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia.

Y también te vamos a contar, los premios Martín Fierro del streaming que reavivaron la grieta política entre Gelatina y Carajo.