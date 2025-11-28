Friday 28 de November, 2025
Tapiacracia: cómo funciona la máquina de poder de la AFA

Lazos con todo el arco político. La increíble red de jueces y fiscales con los que se vincula a través de los tribunales de la AFA. El millonario negocio de la Selección. El rol de su alter ego Toviggino. Aprietes a los clubes. La guerra con Milei. Y los vínculos con la financiera investigada.

La tapa de NOTICIAS | Foto:Cedoc

La maquinaria de poder dentro de la AFA vuelve a quedar en el centro de la escena. Una compleja red de vínculos políticos, judiciales y económicos sostiene lo que puertas adentro del fútbol califican como una estructura cada vez más vertical y monolítica. “Tapiacracia” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Jueces y fiscales cercanos a los tribunales deportivos, el millonario negocio de la Selección, el rol gravitante de su círculo más íntimo, las presiones sobre los clubes y una guerra abierta con el oficialismo nacional, y el manto de sospecha por las conexiones de Chiqui Tapia con una financiera investigada, retratan al rey del fútbol argentino, tras el escándalo del título regalado a Rosario Central.

Además, en la portada de esta semana y de cara al inicio del último mes del año un informe para planear vacaciones ¿Argentina o el exterior? Los destinos más elegidos y presupuestos comparados.

También esta semana, el éxito de las series y películas basados en policiales de la realidad argentina; y los Martín Fierro latinos, la trastienda de un papelón.

 

