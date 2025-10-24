Friday 24 de October, 2025
Plan fiasco: Caputo acorralado

Dólar indomable, derrumbe del consumo, caída del poder adquisitivo, del empleo y cierre de pymes. Una economía que no se estabiliza ni con el doble salvataje del FMI y Estados Unidos. Por qué Milei sostiene al ministro pese a los cortocircuitos.

La tapa de NOTICIAS | Foto:Cedoc
La economía no está en orden y los ánimos están alterados. Caputo contra las cuerdas: “El Plan fiasco” es el título de NOTICIAS de esta semana. Dólar indomable, derrumbe del consumo, caída del poder adquisitivo, del empleo y cierre de pymes. Y todo enmarcado en una inestabilidad que no se supera ni con el doble salvataje del FMI y Estados Unidos. En esta edición te contamos por qué Milei sostiene al ministro Caputo, pese a los cortocircuitos que tiene con él. Y los probables escenarios que vendrán.

También en la tapa de esta semana el fenómeno del sinceramiento de género, los famosos que se declaran no binarios, es decir no identificados completamente como hombres ni mujeres. Una batalla cultural global y que se da también en la Argentina.

Además en esta edición, los Hells Angels, motoqueros violentos que llegaron al país y una novedad de la guía Michelin, ahora también evalúa hoteles.

 

