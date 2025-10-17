El interventor: Barry Bennett, lobbista de Trump y Milei

Un lobbista, que responde a los intereses de Trump y también de Milei, se convirtió en el ejecutor de las expectativas del presidente estadounidense para la Argentina. “Barry Bennett: El interventor” es el título de NOTICIAS de esta semana, una investigación imperdible de Rodis Recalt. Bennett baja línea sobre las condiciones del apoyo estratégico de Estados Unidos a la Argentina. Te contamos sus visitas a la Casa Rosada, las reuniones secretas, como la que organizó con Ritondo, Pichetto y De Loredo en las oficinas de su socio Leonardo Scatturice en Puerto Madero. Los negocios en el país que defiende, de fondos de inversión que son clientes suyos. Por qué “empodera” a Santiago Caputo. Y una meta inminente: traerlo a Trump al país en diciembre.

Además, en la tapa de esta semana el caso Laurta, secretos del femicida. Sus vínculos con los libertarios Márquez y Laje. Una combinación peligrosa de antifeminismo y odio.

Una nota de salud para atender: alerta desoída por un brote de fiebre amarilla.

Y “bed rotting”, una terapia de moda que consiste ni más ni menos que en quedarse todo el día en la cama.