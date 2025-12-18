Giorgia Meloni impresionada con el tamaño del presidente de Mozambique

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió con todos los honores al presidente de Mozambique, Daniel Francisco Chapo, en una visita de Estado que se desarrolló en Roma entre el 9 y el 11 de diciembre de 2025. La agenda oficial, que incluyó encuentros en el Palacio Chigi, sede del gobierno italiano, y reuniones con el presidente de la República Sergio Mattarella, estuvo marcada por la voluntad de estrechar la cooperación bilateral en múltiples áreas estratégicas.

El motivo principal del viaje del mandatario africano, quien asumió la presidencia de Mozambique el 15 de enero de 2025, fue fortalecer los lazos diplomáticos y económicos con Italia, especialmente en el marco del Plan Mattei para África, la ambiciosa estrategia de desarrollo impulsada por Roma con inversiones en energía, agricultura sostenible, formación profesional y digitalización. Según el comunicado oficial, este plan convierte a Mozambique en uno de los socios prioritarios de Italia en el continente.

El recibimiento a Chapo fue formal y ceremonial. Meloni lo acogió en Palazzo Chigi con una demostración protocolar que incluyó declaraciones públicas sobre la alianza estratégica entre ambos países. En sus primeras palabras ante la prensa, la primera ministra sostuvo que este tipo de encuentros sirven para “reforzar la amistad histórica entre Italia y Mozambique y consolidar proyectos de cooperación que generen desarrollo para ambos pueblos”, subrayando la profundidad del compromiso italiano.

Sin embargo, el intercambio diplomático no estuvo exento de momentos virales: las imágenes del saludo entre Meloni y Chapo rondaron las redes sociales debido a la marcada diferencia de estatura entre ambos, un detalle que pudo advertirse en las expresiones faciales de la premier italiana, aunque no restó solemnidad al acto. Más allá de los gestos protocolarios, la visita del Jefe de Estado africano a Italia confirmó el impulso conjunto hacia una agenda amplia de colaboración económica y social, en medio de esfuerzos por intensificar la cooperación entre ambos países.

En su discurso, Chapo agradeció la acogida y enfatizó la importancia de la cooperación con Italia para el crecimiento de Mozambique. “Este intercambio no solo fortalece nuestras relaciones diplomáticas, sino que abre nuevas oportunidades para inversión, empleo y transferencia tecnológica para nuestra juventud,” afirmó durante una de las reuniones oficiales, según consignó el comunicado conjunto de la cancillería.

Durante el encuentro, ambos lideres firmaron acuerdos en áreas como asistencia jurídica, protección civil y digitalización, y ratificaron asociaciones enfocadas en la expansión del acceso a la energía en zonas rurales y la modernización de la cadena agroalimentaria mozambiqueña, incluida la construcción del centro agroalimentario de Manica, financiado por Italia con vínculos al Plan Mattei. “Este tipo de iniciativas”, precisó Meloni, “demuestran que la cooperación con África es una prioridad para nuestra política exterior y un aporte concreto al desarrollo sostenible.”