Gobernar solos: la gran implosión

El domingo 7 a la noche, luego de que se conociera la diferencia de 14 puntos del peronismo sobre los libertarios en las elecciones bonaerenses, surgió una enorme preocupación en el Gobierno. Una sensación que casi rayaba el pánico, dice un fragmento del texto de Juan Luis González. Pero el grueso del oficialismo se aferraba a una sola esperanza: la idea de que tamaño palazo iba a servir para realizar un profundo cambio en el armado y el Gabinete, algo que todos los actores involucrados venían reclamando desde hace tiempo, cada vez con menos paciencia. Todos menos, claro, los apuntados, Karina Milei y su tropa. “Gobernar solos” es el titulo de tapa de Noticias de esta semana que registra el shock del primer anillo del oficialismo al ver hasta dónde llega el control de Karina Milei sobre su hermano. Peleas, traiciones, amenazas y hasta insultos en las redes entre sus principales espadas mediáticas. En síntesis, el relato de cómo el Gobierno entró en una espiral de la cual puede ser difícil salir.

Además en la portada de esta semana, Jorge Rial, el lado B del paladín anticorrupción. Recordamos la denuncia de su ex mujer y socia sobre prácticas extorsivas y dádivas de personajes influyentes, una década atrás.

También el boom de los clubes de lectores, un texto imperdible de Tohmas Piketty y la fórmula showbiz de convertir en éxito a los ídolos golpeados.