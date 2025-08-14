Thursday 14 de August, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

TAPAS | Hoy 12:36

Los negocios invisibles de Scatturice y Hadad

La trama que relaciona al lobbista de Milei en Estados Unidos con el empresario periodístico. Sociedades, familia y poder político.

La tapa de NOTICIAS | Foto:Cedoc
La tapa de NOTICIAS | Foto:Cedoc

Leonardo Scatturice, el empresario favorito de Milei, ex espía devenido en millonario y lobbista de la SIDE ante el gobierno de Trump, tiene vínculos históricos con el empresario de medios Daniel Hadad. Y también con personajes que cruzan negocios con el Estado y la política desde hace al menos dos décadas. En esa dirección, la de contar esa trama en la que se funden sociedades, familia y poder, apunta la investigación de Natalia Volosin que ocupa la tapa de NOTICIAS de esta semana: Los negocios invisibles de Scatturice y Hadad.

Además en la portada de esta semana, el boom del teatro erótico. Una tendencia que inauguró el exitoso espectáculo Sex, de Muscari, cuya temática se replica en otros varios escenarios en los que campea el deseo y la diversidad sexual.

También el auge de los restaurantes regionales que nutren a la ciudad de Buenos Aires de una gran oferta para conocer los sabores de Asia a Europa. Y un fenómeno viral: cómo reaccionar ante las polémicas “kiss cam”.

 

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Tapas"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil