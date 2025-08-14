Leonardo Scatturice, el empresario favorito de Milei, ex espía devenido en millonario y lobbista de la SIDE ante el gobierno de Trump, tiene vínculos históricos con el empresario de medios Daniel Hadad. Y también con personajes que cruzan negocios con el Estado y la política desde hace al menos dos décadas. En esa dirección, la de contar esa trama en la que se funden sociedades, familia y poder, apunta la investigación de Natalia Volosin que ocupa la tapa de NOTICIAS de esta semana: Los negocios invisibles de Scatturice y Hadad.

Además en la portada de esta semana, el boom del teatro erótico. Una tendencia que inauguró el exitoso espectáculo Sex, de Muscari, cuya temática se replica en otros varios escenarios en los que campea el deseo y la diversidad sexual.

También el auge de los restaurantes regionales que nutren a la ciudad de Buenos Aires de una gran oferta para conocer los sabores de Asia a Europa. Y un fenómeno viral: cómo reaccionar ante las polémicas “kiss cam”.