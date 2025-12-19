El Teatro Colón reveló su temporada 2026: excelencia lírica y figuras internacionales

La temporada 2026 del Teatro Colón se perfila como una de las más audaces y completas de los últimos años, consolidando al primer coliseo argentino no solo como epicentro de la lírica y la danza sino también como plataforma para la creación contemporánea y la excelencia sinfónica. La programación oficial revela un abanico de propuestas que integran ópera, ballet, conciertos, música de cámara, estrenos mundiales y experiencias inmersivas, con una fuerte impronta nacional e internacional que reafirma la vitalidad artística de la institución porteña.

El Ballet Estable, bajo la dirección de Julio Bocca, presentará ocho títulos a lo largo del año, equilibrando reposiciones icónicas, estrenos argentinos y una creación mundial inédita. En este mapa coreográfico, Marianela Núñez se erige como figura señera, ya que abrirá la temporada con “El lago de los cisnes” en marzo y la cerrará con “El cascanueces” en diciembre, reafirmando su estatus de principal exponente del ballet clásico en nuestro país. Entre las propuestas destaca el estreno argentino de “Alicia en el país de las maravillas” y la obra “Borges”, comisionada al coreógrafo Goyo Montero con música de Gustavo Santaolalla y Owen Belton, ampliando el diálogo entre la danza y la creación musical contemporánea.

En el terreno operístico, la temporada estará compuesta por siete títulos de abono y tres producciones de ópera de cámara, combinando repertorio clásico con apuestas innovadoras. El retorno del drama wagneriano al escenario principal se concretará con “Die Walküre”, mientras que la lírica francesa estará representada por “Los cuentos de Hoffmann” en la emblemática puesta de Eugenio Zanetti, reeditando el éxito de 2019. La tradición italiana, pilar histórico del Colón, se desplegará con una serie de títulos que abarcan desde el bel canto de “I Capuleti e i Montecchi” hasta la monumental “Otello” de Verdi, pasando por “Pagliacci y Cavalleria rusticana”, que abrirán la temporada en abril con toda la intensidad del verismo.

La temporada operística se enriquece con un estreno mundial: “Dementia”, una nueva obra comisionada al compositor argentino Oscar Strasnoy, cuya presencia en el Colón simboliza el compromiso de la institución con la creación contemporánea y con la voz de nuestros compositores más audaces. Además, el repertorio de cámara incluye piezas fundamentales del siglo XX, como “La historia del soldado” de Igor Stravinsky, “La ópera de los tres centavos” de Kurt Weill y Bertolt Brecht, y “Otra vuelta de tuerca” de Benjamin Britten.

En el ámbito sinfónico, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires celebrará sus ochenta años con un ciclo de abono de 19 conciertos y ocho funciones extraordinarias, convocando a solistas y directores de proyección internacional. La Orquesta Estable del Teatro Colón, con Alejo Pérez como director titular, aportará su virtuosismo tanto en espectáculos sinfónicos como en las temporadas de ópera y ballet, mientras que la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte consolidará su rol formador con un ciclo de ocho conciertos entre marzo y diciembre. Asimismo, el regreso de la Berliner Philharmoniker después de veintiséis años, bajo la batuta de Kirill Petrenko y con el pianista Daniil Trifonov como solista, constituye uno de los hitos internacionales más esperados de 2026.

Más allá de los grandes géneros, la programación incorpora iniciativas como "Colón Contemporáneo" y el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), que ofrecerán funciones y proyectos que cruzan música, electrónica, danza y performance, así como el ciclo “Colón Inmersivo”, con experiencias multisensoriales que expanden los límites tradicionales del espectáculo. Las propuestas para público familiar, el ciclo del Salón Dorado y las producciones coral y de cámara completan un mosaico cultural que articula tradición, innovación y diversidad estética.

La temporada 2026 del Teatro Colón promete, en suma, un año de intensa actividad artística en el que convergen la historia y la modernidad, con figuras como Marianela Núñez, los compositores Oscar Strasnoy y Gustavo Santaolalla y la presencia de grandes formaciones internacionales, reafirmando el rol del Colón como una de las principales plataformas culturales del hemisferio sur.