El Colón cierra su temporada infantil con la magia de “El hada del azúcar”

La temporada infantil del Teatro Colón cierra el año con la esperada presentación de “El hada del azúcar”, un ballet en un acto pensado para acercar a las familias, y sobre todo a los más chicos, al mundo del gran ballet clásico, sin perder el brillo, la emoción y la magia que hacen del Colón un patrimonio cultural irreemplazable.

La obra subirá al escenario de su Sala Principal los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre a las 16 horas y domingo 21 a las 11 horas. Con una edad recomendada a partir de los cinco años, se ofrece como una invitación delicada y familiar para guiñar por primera vez al gran repertorio clásico.

“El hada del azúcar” es una creación original del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), pero profundamente enraizada en el universo fantástico del célebre ballet "El Cascanueces", del compositor ruso Pyotr I. Tchaikovsky. La música, naturalmente, pertenece al gran Tchaikovsky; mientras la coreografía, la dirección escénica y la dramaturgia están a cargo de Patricio Di Stabile, y la conducción musical corre por cuenta de Pablo Bocchimuzzi, al frente de la Orquesta Académica del Colón.

La trama apela a la sensibilidad infantil y juvenil: tres alumnos del ISATC, tras una clase de danza, deciden quedarse a pasar la noche en el Colón. Lo que parecía una travesura común se transforma, al caer la noche y con el telón silencioso, en una experiencia mágica. El teatro despierta, los sueños se tornan realidad, y los jóvenes se embarcan en un viaje onírico por sus deseos, sus anhelos y su futuro. Es allí donde conocen al Hada del azúcar, y atraviesan un pasaje de descubrimiento y aprendizaje inesperado. Una historia que convoca a valorar la amistad, el trabajo en conjunto, la fantasía y la vocación artística.

Se trata de una obra didáctica, pero con vocación artística, estética y de alto calibre. Los encargados de darle vida no solo son los estudiantes de danza del Instituto, sino también alumnos de la Carrera de Artes Escenotécnicas, con orientaciones en caracterización y sastrería. A su vez, se integran la Compañía Juvenil de Danza del ISATC, la Orquesta Académica del Teatro Colón, y la participación de maestros invitados. La voz en off de la reconocida figura actoral Susú Pecoraro corona una puesta que aspira a reunir lo mejor del talento emergente nacional con la tradición centenaria del coliseo porteño.

La escenografía, la ambientación, las luces, las proyecciones -sobre originales de “El Cascanueces”-, el vestuario, la caracterización y la coordinación técnica, están pensados con el rigor y la sensibilidad con los que el Colón acostumbra ensamblar sus producciones. Una apuesta integral, en la que cada detalle contribuye a la experiencia estética y emocional de los espectadores.

En el fondo, “El hada del azúcar” no es sólo un cierre de temporada para niños, sino una declaración de fe en la continuidad de la formación artística, en la transmisión de un legado, en la posibilidad de soñar sin abandonar la disciplina. Para quienes asistan, familias, niños que aprenden a mirar la danza, jóvenes que comienzan su camino en las artes, promete ser una puerta de acceso al mundo del ballet y un puente hacia el futuro de la danza en la Argentina.

Las localidades pueden adquirirse online a través del sitio oficial del Teatro Colón, o presencialmente en la boletería ubicada en Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9 a 20, domingos hasta las 17 horas.

Así, con “El hada del azúcar”, el Teatro Colón retoma su doble vocación, la de conservar su abolengo artístico, y al mismo tiempo cultivar las nuevas generaciones.