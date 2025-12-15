Lilia Lemoine cruzó a Pamela David: “Hacen quedar al Presidente como un bagartero”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, salió con dureza a cuestionar a Pamela David luego de que la conductora televisiva deslizara versiones sobre la vida privada del presidente Javier Milei. A través de un extenso mensaje en redes sociales, la legisladora acusó a la figura mediática de “ponerse de acuerdo con una persona que acosa al Presidente y su entorno” para “inventar cosas” y advirtió sobre el impacto político, institucional y personal de ese tipo de versiones. Se refiere a Rosmery Maturana, quien se describe a sí misma como ex asesora de vestuario de Milei. Dice que le eligió su campera de campaña.

Según Lemoine, ese accionar no sólo “convalida el acoso hacia el Presidente normalizando situaciones que son inaceptables hacia cualquier persona”, sino que además instala en el imaginario popular una supuesta intimidad que no existió, lo que —alertó— abre la puerta a que luego “puedan inventar cualquier cosa” y darle verosimilitud a partir de esa base falsa. En ese marco, sostuvo que “las operaciones no empiezan de la noche a la mañana” y que, una vez iniciadas, no se puede prever hasta dónde escalan.

La diputada también puso el foco en el daño institucional que, a su entender, generan este tipo de relatos, más allá del plano moral o personal. “Nadie tiene que sufrir y tolerar acoso, y mucho menos fomentado por los medios masivos”, afirmó, y agregó que esas versiones afectan no sólo al Presidente sino también a “la pareja real que pueda tener o haya tenido”. En el cierre de su descargo, lanzó una frase que sintetizó su enojo: “Además hacen quedar al Presidente como un bagartero cuando su track record demuestra que sus parejas son todas mujeres bellas”.

Lilia Lemoine es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y una de las figuras más visibles del espacio libertario. De estrecha relación con Javier Milei, fue parte de su entorno político y comunicacional antes de llegar al Congreso y se caracteriza por un discurso frontal, confrontativo y muy activo en redes sociales. Desde su banca, suele salir en defensa del Presidente frente a críticas mediáticas y opositoras, especialmente cuando considera que apuntan a su vida privada o buscan erosionar su imagen pública.