Presti asume en Defensa: las críticas de la UCR y la foto fake con el Falcon verde

El teniente general Carlos Alberto Presti juró como nuevo ministro de Defensa de la Nación ante el presidente Javier Milei, en el marco de una ceremonia que marcó el cierre de la transición tras la salida de su antecesor, Luis Petri. La designación formalizada a partir del 10 de diciembre de 2025 representa un hito: Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército hasta hace pocos días, asumió la conducción de una cartera tradicionalmente ocupada por civiles desde el retorno de la democracia.

La llegada de Presti, oficial con larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, no estuvo exenta de polémica. Organizaciones políticas y de derechos humanos habían señalado con antelación su nombramiento como un giro institucional significativo, dado que es hijo del militar Roque Carlos Presti, implicado en acusaciones por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Ese pasado familiar fue precisamente el centro de las críticas de sectores de la Unión Cívica Radical, en particular de la UCR de La Plata, que advirtió que la decisión de poner a un militar en Defensa representa un retroceso institucional y cuestionó el silencio del ministro frente a las acusaciones contra su padre y la ausencia de una postura clara en defensa del consenso democrático que se desarrolló en Argentina desde 1983. Para dirigentes radicales, mantener la conducción de Defensa en manos civiles es un principio esencial de la República que no debería romperse.

En paralelo, el nuevo ministro se vio envuelto en un episodio de desinformación que concentró atención en redes sociales. Circuló ampliamente una imagen manipulada que mostraba a Presti junto a un Ford Falcon verde, un modelo de auto cargado de asociaciones simbólicas con la represión durante la dictadura. Sin embargo, esa foto no es real: fue generada por inteligencia artificial, una marca de agua de Gemini en la propia imagen y análisis técnicos de herramientas especializadas confirmaron que se trató de una composición artificial, y la patente visible correspondía a otro vehículo distinto al Falcon señalado.

Aunque desmentida, la viralización de la foto alimentó la discusión pública y puso en evidencia cómo la circulación de contenidos manipulados puede influir en la percepción política de figuras públicas en un clima ya polarizado. La combinación de críticas políticas formales y estos cruces digitales ilustran el tono que ha adquirido la llegada de Presti al Gabinete: un paso clave para el Gobierno, pero también un foco de debate entre quienes miran con desconfianza la presencia militar en un rol civil y la construcción narrativa de autoridad y memoria histórica en la Argentina contemporánea.