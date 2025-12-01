Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Bredice se reencontraron a 25 años de "Nueve reinas"

Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice volvieron a reunirse veinticinco años después del estreno de Nueve reinas, en el marco de la presentación de Nueve Auras, el documental que revisita el proceso creativo, el impacto cultural y el legado de su director, Fabián Bielinsky. El gesto de un abrazo cálido y espontáneo entre los tres actores al juntarse frente a cámara sintetiza el momento emotivo de la reunión: un encuentro que es físico, generacional y simbólico al mismo tiempo.

El documental está disponible en la plataforma HBO Max y se propone reconstruir no solo la cocina del rodaje de Nueve Reinas, sino también la forma en que Bielinsky transformó la precisión narrativa en su sello de estilo. La primera parte de Nueve Auras está dedicada por completo a su figura: incluye materiales inéditos, testimonios de colegas que trabajaron con él, evocaciones de su ética de trabajo y, claro, el inevitable repaso por su fallecimiento en 2006, que lo elevó al estatus de director de culto.

Los protagonistas vuelven también a las locaciones originales, como el Hotel Hilton de Puerto Madero, escenario de una de las estafas más recordadas de la película. Allí, Darín, Pauls y Brédice rememoran los tiempos frenéticos del rodaje, los detalles minuciosos del guion, la sensación compartida de estar participando de algo que, aunque no lo sabían aún, se convertiría en fenómeno. Pauls destaca la desconfianza inicial que rodeó al proyecto y la fe absoluta que Bielinsky tenía en su historia. Darín revive una Buenos Aires que ya no existe y Brédice aporta el detrás de escena de algunas de sus escenas más icónicas.

A 25 años de su estreno, Nueve reinas sigue ocupando un lugar central en la memoria colectiva del cine argentino. El abrazo entre Darín, Pauls y Brédice, recuperado ahora en este documental, opera como símbolo de ese impulso creativo —difícil de repetir— y de una película que se volvió, casi sin proponérselo, un clásico ineludible del cine nacional.