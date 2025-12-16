El video de la nena que llora en presencia de Karina Milei

Durante una recorrida de Javier Milei por la provincia de Córdoba, una situación inesperada protagonizada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados del día en redes sociales.

En medio del clima de festejo, saludos y cercanía con simpatizantes, Karina Milei se acercó a una familia y tomó en brazos a una nena que se encontraba entre el público. Lejos de reaccionar con naturalidad, la menor se asustó de inmediato y comenzó a llorar desconsoladamente, con una expresión de miedo que quedó registrada por varios celulares.

Las imágenes muestran a la niña intentando soltarse, visiblemente angustiada, mientras Karina Milei la sostiene y los adultos alrededor buscan calmarla. En un momento, incluso, la menor llega a tirarle del pelo, en una reacción desesperada que acentuó la incomodidad de la escena.

El episodio ocurrió mientras el Presidente avanzaba en caravana por las calles cordobesas, acompañado por su entorno más cercano. Sin embargo, fue este momento puntual el que captó la atención de las redes, donde el video se difundió rápidamente y acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

En X, Instagram y otras plataformas, el fragmento fue replicado con comentarios irónicos, memes y bromas, en una mezcla de humor y desconcierto por lo sucedido. Muchos usuarios destacaron el gesto de la nena como una reacción espontánea e imposible de disimular, mientras otros pusieron el foco en lo incómodo de la situación.

Aunque el contexto del acto era distendido y de apoyo al mandatario, la escena terminó opacando el clima festivo y se transformó en un fenómeno viral que circuló durante toda la jornada. El video volvió a mostrar cómo, en la era de las redes sociales, cualquier gesto mínimo puede amplificarse y convertirse en tema de conversación nacional en cuestión de minutos.