Vuelve Juntos por el Cambio en Diputados: quiénes integran el mini-interbloque de la UCR y el PRO

En un movimiento que revive la histórica alianza opositora, el PRO y un sector de la UCR han conformado un mini-interbloque en la Cámara de Diputados de la Nación, sumando un total de 22 legisladores. Este grupo, que incluye también a diputados de otros espacios afines, busca posicionarse como la tercera fuerza en el recinto, compitiendo directamente con el interbloque Provincias Unidas por comisiones clave como Presupuesto y Asuntos Constitucionales. La formación se dio en el contexto de la jura de los nuevos diputados el 3 de diciembre de 2025, donde se registró un empate en la definición de la tercera vicepresidencia, lo que postergó la resolución.

El interbloque, impulsado por Mauricio Macri y con negociaciones lideradas por Cristian Ritondo (PRO), incorpora a exlibertarios, un diputado de Santa Cruz que se separó de Provincias Unidas y otros monobloques. Este armado refleja tensiones internas en el oficialismo y la oposición, con Macri reflotando la coalición Juntos por el Cambio para contrarrestar la pérdida de aliados hacia La Libertad Avanza y otros bloques.

Los 6 radicales de la UCR

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en este interbloque cuenta con 6 diputados, presidido por Pamela Verasay (Mendoza). Los integrantes son:

Pamela Fernanda Verasay (Mendoza, mandato 2025-2029)

Guillermo César Agüero (Chaco, 2025-2029)

Gerardo Cipolini (Chaco, 2023-2027)

Diógenes Ignacio González (Corrientes, 2025-2029)

Lisandro Nieri (Mendoza, 2023-2027)

Darío Schneider (Entre Ríos, 2025-2029)

Este grupo representa un sector del radicalismo alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes), aunque Karina Banfi (Buenos Aires) se separó para formar su propio monobloque, "Adelante Buenos Aires", pero se sumó al interbloque.

Los 12 del PRO alineados con Macri

El bloque PRO, con 12 diputados y presidido por Cristian Ritondo (Buenos Aires), forma el núcleo del interbloque. Los miembros son:

Cristian A. Ritondo (Buenos Aires, 2023-2027)

Martín Ardohain (La Pampa, 2023-2027)

Emmanuel Bianchetti (Misiones, 2023-2027)

Fernando De Andreis (Ciudad de Buenos Aires, 2025-2029)

María Florencia De Sensi (Buenos Aires, 2025-2029)

Daiana Fernández Molero (Ciudad de Buenos Aires, 2023-2027)

Alejandro Finocchiaro (Buenos Aires, 2025-2029)

Alicia Fregonese (Entre Ríos, 2025-2029)

Antonela Giampieri (Ciudad de Buenos Aires, 2025-2029)

Álvaro González (Ciudad de Buenos Aires, 2023-2027)

Javier Sánchez Wrba (Buenos Aires, 2025-2029)

Martín Yeza (Buenos Aires, 2023-2027)

Este sector del PRO se distancia de figuras como Patricia Bullrich, quien ha captado diputados hacia otros espacios, y busca fortalecer la oposición no alineada con el oficialismo.

Los aliados que completan el interbloque

Para alcanzar las 22 bancas, se suman:

MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) : 2 diputados, Oscar Zago (Ciudad de Buenos Aires, 2023-2027) y Eduardo Falcone (Buenos Aires, 2023-2027). Exlibertarios que abandonaron La Libertad Avanza.

: 2 diputados, Oscar Zago (Ciudad de Buenos Aires, 2023-2027) y Eduardo Falcone (Buenos Aires, 2023-2027). Exlibertarios que abandonaron La Libertad Avanza. Adelante Buenos Aires : 1 diputada, Karina Banfi (Buenos Aires, 2023-2027), quien rompió con la UCR principal.

: 1 diputada, Karina Banfi (Buenos Aires, 2023-2027), quien rompió con la UCR principal. Por Santa Cruz: 1 diputado, José Luis Garrido (Santa Cruz, 2023-2027), quien se separó de Provincias Unidas.

Este armado posiciona al mini-interbloque como un árbitro clave en un Congreso fragmentado, donde La Libertad Avanza es la primera minoría con 95 bancas, seguido por Unión por la Patria con 99.

La recreación de Juntos por el Cambio en este formato mini representa un intento de la oposición tradicional por reorganizarse frente al avance libertario, aunque persisten divisiones internas en ambos partidos.