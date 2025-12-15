Quién es Pablo Elías, el flamante desertor de La Cámpora

En un gesto que sacudió la política platense y tensionó al peronismo provincial, Pablo Elías, hasta hace poco considerado el principal dirigente de La Cámpora en La Plata, confirmó su salida de la organización que lidera Máximo Kirchner y dio un giro estratégico al sellar un acuerdo con el intendente municipal, Julio Alak.

Elías había sido colocado en primer lugar de la lista de concejales en 2023 por el kirchnerismo con la intención explícita de condicionar al intendente desde el Concejo Deliberante, un rol clave en la política local. Sin embargo, tras dos años de gestión y una serie de tensiones internas, decidió dar un paso al costado y formar su propio espacio político, bautizado Frente Peronista Germán Abdala (FUP–Germán Abdala), que ahora reporta directamente al jefe comunal.

La ruptura no fue meramente simbólica. Además de dejar La Cámpora, Elías logró que varios dirigentes y militantes que lo acompañaban se sumen a su nueva agrupación, consolidando así un bloque territorial con peso propio en el tablero político de la ciudad.

Para el kirchnerismo, la salida de Elías representa una fuerte pérdida. No sólo se trata de un concejal con visibilidad y presencia en barrios, sino también de la pata territorial más sólida que tenía La Cámpora en la capital bonaerense, cuya ausencia deja un vacío significativo justo cuando el peronismo local se prepara para las elecciones partidarias de marzo de 2026.

Por el contrario, para el ala del intendente Alak supone una ganancia estratégica: el acuerdo con Elías le otorga mayor capacidad de maniobra en el Concejo Deliberante y refuerza su base de apoyo territorial de cara a los próximos desafíos electorales.

Así, la trayectoria reciente de Pablo Elías —de referencia camporista a aliado del alakismo— no sólo evidencia las tensiones internas dentro del peronismo platense, sino que también pone en evidencia cómo la política local puede reconfigurarse rápidamente en función de acuerdos y rupturas que tienen impacto más allá de una ciudad y resonancias en el escenario provincial.