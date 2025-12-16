Pergolini, el hombre detrás del ascenso de Dante Gebel

Los que trabajan en Radio Mitre cuentan la siguiente historia: juran que cuando a Mario Pergolini le ofrecieron hacerse cargo de la primera mañana, luego de que el estado de salud de Jorge Lanata le impidiera seguir al frente, este rechazó el convite pero ofreció sumar a Dante Gebel a la emisora. Aunque la propuesta era tentadora -el influencer religioso fue durante largo tiempo lo más escuchado en Vorterix, la radio que fundó Pergolini-, al final no prosperó. Pero marca la cercanía entre ambos.

El empresario produce "La divina noche", el programa de Gebel en El Trece. El ciclo maneja un presupuesto que ya no se suele ver en la televisión argentina: cada programa Gebel entrevista en el River Arena a algún famoso destacado -pasaron Wanda Nara, Ricardo Darín y Guillermo Francella, por nombrar a algunos- a los que se le invita no sólo el vuelo a Estados Unidos sino una semana en un hotel de lujo, más el transporte y todos los viáticos. Uno de los que participó del ciclo cuenta que el viaje incluye, antes de la nota, una larga reunión con Gebel, en donde este cuenta su biografía y en la que agrega un dato más: que tiene pensado en algún momento volver a vivir a Argentina. Si efectivamente esto termina sucediendo, Pergolini estará a su lado.

Jorge Lanata murió a fines de 2024. Antes, en un encuentro en el que se habló de Dios y la muerte, llegó a expresarle a Gebel uno de los deseos que tenía: verlo en la política argentina. “Si te mandás, yo quiero ser parte de tu equipo”, le dijo el periodista. Pergolini, que no sólo lo produce sino que lo acompaña como una sombra, fue el único testigo de esa conversación.

El hombre de Dios tiene roce con la política desde hace tiempo. Daniel Scioli lo llama su “amigo”, ha entrevistado al libertario Agustín Laje en su programa y hasta bendijo al salvadoreño Nayib Bukele el día en que asumió su segundo mandato, luego de que este pasara por encima a toda la división de poderes de su país. Ahora a Gebel lo tientan para dar un paso más. Cerca suyo trabajan el sindicalista Juan Pablo Brey -que arrea a una parte de Fuerza Argentina, una agrupación peronista donde están desde el metrodelegado Néstor Segovia al dirigente K Gabriel Mariotto, aunque este por ahora dice que el influencer espiritual no es su candidato- y el legislador porteño Eugenio Casielles, uno de los miembros fundadores de La Libertad Avanza, entre otros. Los carteles de Gebel candidato ya se pueden ver cerca del Congreso y de la autopista 25 de mayo.