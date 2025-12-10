L-Gante le prometió a Pergolini que terminará la secundaria

“Siempre hay un momento para volver a centrarse en uno, porque uno cuando se enfoca mucho en algo o se desenfoca, se puede ir para un lado o para el otro, pero lo importante es volver a centrarse y volver a enfocarse y en eso estamos siempre. Seguir preparándose, seguir obteniendo conocimiento, estudiar. Hoy en día, me parece genial ponerse a estudiar”, reflexionó L- Gante en una entrevista con Mario Pergolini para “Otro día perdido”.

En un reportaje personal emitido por El Trece, Elián Ángel Valenzuela​, nombre real del cantante, confesó sus orígenes humildes y su acercamiento a la música. En un fragmento del diálogo con el conductor televisivo, el referente de la cumbia 420 y el RKT sostuvo que no pudo terminar el secundario, debiendo dejar los estudios en el tercer año de la escuela. Pergolini le propuso terminar la preparación con un sistema educativo especializado, un método que el vocalista urbano Trueno está llevando adelante también. L-Gante acepto con todo gusto.

Durante la entrevista en el ciclo, el músico contó por primera vez cómo vivió sus cien días de detención —tras ser acusado en una causa de privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas— y describió la experiencia como un quiebre personal. “Cuando ya iba por el tercer abogado… eran días 70, 80, dije: ‘borrá el tema, volví’…”, recordó. Durante las primeras semanas permaneció aislado: “Era una celda común, muy aislado... En un momento pedí si me podían pasar un compañero porque estaba muy aburrido; me iba a volver loco”.

Con crudeza, admitió que en esos días llegó a dudar de que recuperaría su libertad. “Lo empecé a dudar…”, señaló, pero, sin embargo, dijo que esa experiencia le dejó una enseñanza: “Aprendí. Hoy veo las cosas con más valor… me han quitado la libertad por cierto plazo de tiempo… te das cuenta de lo valioso que es tener tu tiempo, la libertad, poder ver a las personas que querés cuando vos querés. Eso no tiene precio”.

El episodio por el cual fue detenido el vocalista habría comenzado la madrugada del 27 de mayo, a la salida de un boliche en General Rodríguez, cuando se produjo un incidente entre allegados al cantante y un empleado municipal. De acuerdo con la acusación fiscal, luego del altercado, L-Gante habría ido hasta la casa del empleado denunciante, armado, lo habría obligado a subirse a su auto junto a otra persona, bajo amenazas, y los habría mantenido retenidos por unos veinte minutos.

Ese encierro, según relató, no fue tiempo perdido. El artista explicó que surgió su primer álbum escrito tras las rejas, titulado Celda 4. El músico aseguró que ese período le permitió concentrarse y transformar la adversidad en creatividad: “Fue un momento de mayor enfoque… dije: ‘no quiero pasar mucho tiempo acá, pero tampoco quiero que sea tiempo perdido’”.

Paralelamente, La-Gante continúa atravesando una fuerte crisis profesional y financiera luego de romper su vínculo con su ex representante Maxi El Brother, que incluye una denuncia por una suma millonaria . Según su abogado, el conflicto lo dejó en una situación “muy delicada y traumática”: incluso descubrió que la casa en la que vivía en Canning no estaba a su nombre, y actualmente “no tiene casa”.

En materia sentimental, L-Gante confirmó a través de sus redes que su presente amoroso está “libre”, respondiendo con un rotundo “NOOOOOOOO” cuando le preguntaron si está de novio, y añadió que aprendió “a no perder el tiempo”. Muchos interpretaron esa frase como una respuesta a su reciente vínculo con la mediática Wanda Nara, de quien se separó a comienzos de 2025. Por ahora, el músico volvió a su función de padre de la pequeña Jamaica, la hija en común con su expareja Tamara Baez.

Este compendio de confesiones vuelve a ubicar a L-Gante en el centro del debate público. Su recorrido, reflejo de las contradicciones de un artista surgido desde lo más humilde del corazón del conurbano, comenzando a trabajar desde adolescente en una fabrica de plástico , vuelve a resonar con fuerza en el entorno mediático.

