Periodismo y gags: los "videos clown" de Mauro Federico y su novia influencer K

En su cuenta de X, el troll libertario conocido como “Traductor Te Ama”, seudónimo del usuario Esteban Glavinich, compartió indignado un video subido por el portal periodístico “El Canciller”. En la grabación aparecían la pareja conformada por el periodista Mauro Federico y su novia Stefania Indira, viviendo situaciones cotidianas con buena dosis de humor y mucha política de actualidad.

Desde hace un tiempo, tanto el periodista de "Argenzuela", quien destapó este año el "Audiogate" que derivó en la causa Andis, como la influencer reconocida “La Estratega Millenial”, llevan a cabo las grabaciones de numerosas secuencias cómicas en formato reel. Una dupla insólita que combina su simpatía ideológica por el peronismo kirchnerista, la vocación intuitiva de conversar sobre la coyuntura local y el afecto mutuo de una pareja que convive en el día a día.

“Con Stefanía nos conocíamos solamente de las redes. Nos seguíamos hacía tiempo, pero nunca habíamos cruzado una palabra en persona. La primera vez que nos vimos fue casi por azar, en el streaming de Ciudadano Duca, cuando ella cayó de invitada con sus compañeros de la Liga de la Justicia Social. Ahí tuvimos ese primer cruce, muy breve, y al día siguiente empezamos a hablar por redes, ya de manera más cercana”, recordó el periodista.

Una semana después, Federico invitó a la influencer a su programa Wake Up en FM Delta 98.3. Y en ese encuentro quedó flotando la conexión entre ambos. Recién en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, con el resultado a favor de Fuerza Patria, afloró el amor en la pareja y “desde ese día, literalmente, no nos separamos más”. En una época en el que las internas en el justicialismo están a flor de piel, tanto el comunicador como la influencer decidieron apostar por la unidad.

Por otro lado, el desafió de crear contenidos para redes juntos fue una novedad superada de inmediato (ella tiene experiencia en virles y a Federico no le cuesta el humor). “Fluyó igual que nuestra relación. Cuando te encontrás con alguien que comparte tus valores, tus intereses, tu mirada, tu pasión, el amor, el humor, la ironía y esas ganas de interpelar con un simple mensaje, de esos que te pueden gustar o no, pero seguro te van a hacer pensar, todo se vuelve más fácil. Entonces la dinámica no solo no fue difícil: nació sola. Nos entendimos rápido, nos potenciamos y lo que parecía un experimento terminó siendo una forma muy natural de comunicar juntos”, explica la pareja.

Sobre esta dinámica, Mauro Federico detalló: “Ella trabaja con redes hace muchos años y, aunque su contenido es principalmente político, siempre se mostró con mucha autenticidad ante su comunidad, que la sigue y la banca. Yo, desde los medios tradicionales, también tengo mi público. Y un día me propuso algo muy simple pero muy inteligente: ‘Si nos quieren por separado, imagínate cuando se enteren de que ahora estamos juntos’. Ahí entendí que tenía sentido mezclar esos mundos. No solo por lo profesional, sino porque nuestra relación también tenía algo para contar".

En un campo virtual donde los activistas digitales vinculados a La Libertad Avanza imperan, la pareja peronista promete una futura novedad de sus producciones. Sin adelantar detalles, el dúo reflexionó: “Los libertarios supieron aprovechar un momento. Entendieron cómo usar las redes a su favor y hoy, además, cuentan con algo que antes no tenían: el aparato del Estado. Ese mismo del que reniegan todo el tiempo, pero cuyos recursos destinan a centros de trolls, replicadores, voceros digitales, medios fabricados, granjas de contenido y todo lo que ya conocemos. Del otro lado, en cambio, tenés comunicadores y militantes que trabajan a pura convicción, sin esa maquinaria atrás, haciendo todo a pulmón y peleando con escarbadientes contra un monstruo. Y aun así les va muy bien, mucho mejor de lo que los libertarios esperaban”