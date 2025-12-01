La dura carta abierta del padre Paco a Esteban Trebucq: "Me utilizaste"

"Que raro que ya no te acuerdes de cuándo trabajabas en Crónica TV y ´fiirme junto al pueblo´ me llamabas seguido para que fuera a tu programa porque te ´interesaba mucho´ la situación de los más pobres, de los jubilados, de las villas… En ese tiempo me hablabas con afecto y cercanía, aunque también es cierto que sentía, más de una vez, que me estabas utilizando. Ahora ya no soy para vos el Padre Paco, sino el ´fuma Paco´. No debería explicarte, porque lo sabes, que nací en Málaga, que cuando llegué a la Argentina allá por el año 1987 no existía la droga que llamamos ´el paco´ y que ese es el apodo que se da en España a los que nos llamamos Francisco", es el primer fragmento de la carta abierta que el Padre Paco Olveira le dedicó al periodista Esteban Trebucq.

El sacerdote perteneciente al colectivo Grupo de Curas en Opción por los Pobres (OPP), un sector del clero argentino fundado en 1986 que se define heredero del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) y que adopta una postura políticamente activa, apuntó contra el periodista de La Nación+. En varios tramos de su programa televisivo en las últimas semanas, Trebucq se refirió de manera negativa a Olveira, tanto por su militancia activa contra el gobierno libertario en varias movilizaciones como por su afinidad al kirchnerismo. Un aspecto que el prebistero no dejo pasar y decidió responder de manera abierta a través de una misiva.

"Mentir, además de pecado según los mandamientos judeo/cristianos, es muchas veces también delito de calumnias e injurias: así ocurrió cuando tras mi detención en la marcha de jubilados del miércoles 12 noviembre dijiste con total impunidad que ´cómo no me iban a llevar preso si había tirado piedras y golpeado a una policía femenina´. Por supuesto sin mostrar, porque no las hay, una sola prueba. La única arma que llevo a las marchas es mi Estola roja -simbolo sacerdotal y color martirial- donde está bordado el Obispo Enrique Angelelli al que el diario el Sol difamaba llamándolo "Satanelli" y que finalmente terminó asesinado por la dictadura militar. O acaso también crees, como decía el diario La Nación y a quien ahora vos servís, ¿que Angelelli murió en un accidente de tránsito?", continuó el sacerdote.

Concluyendo la carta, Paco Olveira sostuvo: "Estuve a punto de perder la vida hace unos días, en el micro que volcó yendo a Mar del Plata, y no hubiera llegado a escribirte estas líneas; pero igual habría muerto con mi conciencia tranquila. Más de un libertario mostró en las redes su sadismo y crueldad lamentándose que no hubieran muertos más kukas. Para ellos no fue suficiente que dos compañeras, de esas imprescindibles, ya no estén con nosotres. ¿Estás entre ellos y ellas? Tal vez si, tal vez no. Lo seguro es que con tu "periodismo" de odio creas continuamente nuevos Satanellis que “no merecen vivir”. Nadie cambia tan rápido, o cuándo estabas en Crónica eras un perfecto hipócrita o bien ahora recibes buenos billetes que calman tu conciencia. Sea como sea, "estén preparados" dice Jesús “que nadie sabe ni el día ni la hora". Mt, 24,42".

Nacido en Málaga en 1964 y nacionalizado argentino, Paco Olveira fue ordenado en 1989 tras formarse en el seminario de Villa Devoto. Desde hace décadas desarrolla su labor religiosa y social en barrios vulnerables, viviendo en forma austera, y preside la Fundación Isla Maciel, que funciona como comedor y centro de asistencia comunitaria. Un grupo que promueve la Teología de la liberación, con una interpretación del mensaje cristiano orientada hacia la opción preferencial por los pobres, la justicia social y el compromiso con los sectores populares.

Por otro lado, el vínculo entre el padre Paco y el kirchnerismo siempre fue público y explícito. Ha participado en manifestaciones convocadas en apoyo a jubilados y en defensa de políticas distributivas. En 2022, tras un atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Olveira formó parte de una delegación de religiosos que se reunió con ella, un gesto que reforzó su notoriedad como sacerdote cercano a ese espacio político.

Su activismo no está exento de polémicas. Recientemente, hace unas semanas fue detenido, y luego liberado poco después, durante una manifestación de jubilados frente al Congreso, acusado de arrojar piedras contra policías. El religioso negó haber cometido violencia, y afirmó que su presencia obedecía a su compromiso pastoral y de defensa de los derechos sociales.