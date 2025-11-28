Guerra de periodistas: Jorge Rial contra Joni Viale por "una casa de un palo y medio"

En “Revueltos”, el programa streaming de la plataforma Carnaval, Jorge Rial disparó contra Jonatan Viale. En dupla con Viviana Canosa, el periodista se refirió al hijo de Mauro Viale y ventiló los bienes inmuebles que su colega tendría en un exclusivo country, algo que si colega niega. “¿Cómo hiciste para comprar en la reserva de Los Cardales una casa de un palo y medio? ¿Cómo hace un periodista para comprarse una casa de un palo y medio?”, cuestionó el conductor.

“Una casa que es bastante visitada asiduamente por políticos de este gobierno. Que ahora está alquilada a unos empresarios brasileros que vinieron a hacer negocio con este gobierno”, aseguró Rial y continuó: “Cuando yo hablo de vos tengo que aguantarte en el teléfono, llorándome, diciendo que me querés y pidiéndome un café”. “Contame el laburo que hace tu mujer, porque después te enojás y llamás. Y llorás, literalmente”, cerró.

En el aire, el conductor de "Argenzuela" recordó el bochornoso momento en el que Jonatan Viale entrevistó a Javier Milei hace unos meses. En ese reportaje, ante una pregunta del periodista, el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpió la respuesta del mandatario para guiarlo en la contestación. La insólita secuencia no fue editada y salió en el streaming de TN, mostrando al comunicador en una situación incómoda.

De hecho, esa actitud pasiva del periodista en la entrevista con Milei generó el repudio de varios colegas. Ante los cuestionamientos y rumores de estar “ensobrado” con el gobierno, al día siguiente, Viale desarrolló una editorial refiriéndose al tema. “No me paga este gobierno, vivo hace tres años en un departamento de tres habitaciones en el barrio de Belgrano, no tengo mansiones, no tengo Ferraris, llevo a mis hijos a un colegio privado de Belgrano, le pago la prepaga a mi vieja, es la verdad”, aclaró Viale y concluyó:"No me interesa cobrar ni del PRO, ni de Milei, ni de nadie”.

El cruce entre los dos comunicadores se originó este jueves en el ciclo conducido por Viale en TN. En su editorial, el conductor apuntó contra Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, que se presume ser el principal inversor de la plataforma streaming Carnaval. Ante el escándalo que rodea a la entidad máxima del fútbol argentino por la sanción impuesta a la dirigencia de Estudiantes de La Plata al “darle la espalda” en el recibimiento al cuestionado campeón de La liga 2025, Rosario Central, el periodista fue contra el tesorero de la AFA.

“¿Cómo hizo Pablo Toviggino para comprar un canal de streaming llamado Carnaval y contratar a Tinelli, Rial, Fantino, Canosa y Doman?”, lanzó Viale y continuó: "Préstamo millonario, denuncia por lavado y sospecha de coimas: qué hay detrás de Sur Finanzas, la financiera de 'Chiqui' Tapia. Parece que la financiera de Maximiliano Vallejos aparece en la causa Andis”. Para rematar, el conductor de '¿La ves?' destacó “el silencio de algunos periodistas” que “son los mismos que se callaban cuando robaba el kirchnerismo”. Un tiro por elevación a Jorge Rial y a todo el escenario que rodea al principal operador de la Asociación del Fútbol Argentino.