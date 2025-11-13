La cambiante relación de Manzano con Vila: de contratado a socio

José Luis Manzano y Daniel Vila integran una de las sociedades más perdurables y discretas del ecosistema empresario argentino. Su alianza, forjada hace tres décadas, se sostiene sobre una combinación singular: la experiencia política y la capacidad de articulación territorial de Manzano, sumadas al olfato comercial y la temprana infraestructura mediática de Vila. No es un vínculo menor: Vila fue el primer empleador de Manzano en Mendoza, cuando el ex ministro del Interior daba sus primeros pasos en la consultoria y el hoy presidente del Grupo América lo contrataba y construía su red de radios y cables en Cuyo.

Con los años, ambos transformaron esa relación inicial en una sociedad que abarca en esencia energía y medios. Juntos consolidaron el Grupo América, uno de los conglomerados más influyentes del país, con presencia en televisión abierta, señales de cable, radios y plataformas digitales. El último movimiento que volvió a mostrar la solidez del tándem fue la reciente compra de Telefe, una operación de alto impacto que reconfigura el mapa televisivo.