MEDIOS | 13-11-2025 20:57

La cambiante relación de Manzano con Vila: de contratado a socio

Los empresarios comparten el canal América y ahora se quedaron con Telefe. Los orígenes de un vínculo que lleva tres décadas.

Vila y Manzano | Foto:CEDOC
Vila y Manzano | Foto:CEDOC

José Luis Manzano y Daniel Vila integran una de las sociedades más perdurables y discretas del ecosistema empresario argentino. Su alianza, forjada hace tres décadas, se sostiene sobre una combinación singular: la experiencia política y la capacidad de articulación territorial de Manzano, sumadas al olfato comercial y la temprana infraestructura mediática de Vila. No es un vínculo menor: Vila fue el primer empleador de Manzano en Mendoza, cuando el ex ministro del Interior daba sus primeros pasos en la consultoria y el hoy presidente del Grupo América lo contrataba y construía su red de radios y cables en Cuyo.

Con los años, ambos transformaron esa relación inicial en una sociedad que abarca en esencia energía y medios. Juntos consolidaron el Grupo América, uno de los conglomerados más influyentes del país, con presencia en televisión abierta, señales de cable, radios y plataformas digitales. El último movimiento que volvió a mostrar la solidez del tándem fue la reciente compra de Telefe, una operación de alto impacto que reconfigura el mapa televisivo.

Rodis Recalt

Rodis Recalt

Periodista de política y columnista de Radio Perfil.

