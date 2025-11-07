La cuenta fake con 70 mil seguidores que maneja Pedro Rosemblat

En su ciclo streaming Industria Nacional de la platafoma Gelatina, el conductor Pedro Rosemblat reveló que maneja la cuenta de un usuario anónimo y secreto en la red X. El novio de la cantante Lali Esposito no ofreció mucho más detalle, salvo que la cuenta fake tiene más de 70.000 seguidores. Los compañeros de mesa arriesgaron algunos nombres, pero el comunicador los negó.

“Bajaron a las mujeres del tope de la conducción de la CGT. Se corrieron de la foto y cantaron 'No venimos por la foto, no servimos el café, queremos las compañeras conducir la CGT'”, leyó el ex cadete de Roberto Navarro y , al instante, aclaró: “Estoy leyendo un tuit de Jorge Duarte, @ludistas en Twitter, desde mi cuenta anónima y secreta que tiene ya 72.000 seguidores”.

Uno de los compañeros del programa, Marcos Aramburu, le preguntó si estaba haciendo referencia a la cuenta de “El Pibe Trosko”. Pero, "Pepe" Rosemblat negó con la cabeza manteniendo el misterio. En redes sociales, varios usuarios arriesgaron cuál era la cuenta falsa del periodista, con cierto humor y picardía, algunos apostaron que se trataba de la cuenta de "El Gordo Dan", la de "Lilia Lemoine" y la de "Ricardo Darín cocina".

Juana Groisman, una de las conductoras de Blender, escribió en su cuenta: “Ojalá sea esa que siempre inventa noticias sobre Marcos de GH”. Más allá de la intriga de cuál es el nombre la cuenta falsa de Rosemblat, hasta ahora nadie se preguntó: ¿Por qué la tiene anónima? y ¿para qué la usa? Por el momento, el misterio todavía no ha sido revelado.