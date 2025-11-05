Yanina Latorre maltrató a Juanita Tinelli tras su denuncia: "Esa chica nunca trabajó"

"Marcelo tiene 20.000 defectos", destacó Yanina Latorre en su programa radial y reconoció: "Pero, como padre, ¡Padrazo!". La periodista de espectáculos se refirió a la pelea de Juana Tinelli con su papá, en la que la hija del presentador decidió hacer publica el distanciamiento con su progenitor. "Esta chica nunca trabajo. Se fue un año para probar suerte en desfilar en París y la mantuvo el padre. Departamento, todo, porque nunca pegó un desfile. No es qué se mantuvo por el laburo. Estas chicas anduvieron en avión privado, casas en Punta del Este", explicó la esposa del comentarista deportivo Diego Latorre y cerró: "Ella quería armar quilombo".

Hace días, la menor de la familia Tinelli denunció que fue amenazada a raíz de las deudas contraídas por el conductor televisivo. En redes sociales, la modelo expresó: “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”.

Apoyada por su madre, Paula Robles, Juana Tinelli aclaró que los posteos fue contra su padre. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad", lamentó. Las hermanastras, Candela y Micaela, junto con la madre de ellas, Soledad Aquino, no compartieron los dichos de la menor del clan Tinelli.

Juana Tinelli denunció ante la Justicia por una presunta llamada intimidatoria atribuida al empresario rosarino Gustavo Scaglione. Un episodio que volvió a encender un conflicto que desde hace meses se mueve entre tribunales comerciales y los medios de comunicación. El hecho, que la joven relató también en sus redes sociales, derivó en un cruce de comunicados, declaraciones y especulaciones sobre la millonaria deuda que el creador de ShowMatch mantiene con el empresario santafesino.

Según la denuncia judicial, el 29 de octubre, la modelo recibió un llamado desde un número oculto. En su relato ante la fiscalía y en el texto que publicó en Instagram, la hija menor del conductor contó que una voz masculina se identificó como Gustavo Scaglione y le lanzó una frase que interpretó como una amenaza directa. “Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó: ‘¿Vos sos Juana Tinelli?’ A lo que respondí: ‘Sí, ¿quién habla?’. El hombre me contestó: ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho´. Acto seguido, cortó la comunicación”, se detalla en el acta judicial.

En sus redes, la joven acompañó la denuncia con una reflexión sobre el miedo y el silencio.“Durante mucho tiempo elegí callar… pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga”, escribió la más chica de la familia Tinelli, que tras esa situación solicitó un botón antipánico y custodia policial. El conductor televisivo respondió pocas horas después, a través de un comunicado y una serie de historias en Instagram. “Estoy muy triste y preocupado por lo que le pasó a mi hija. Me voy a ocupar para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, escribió el presentador televisivo y agregó: “Es un tema muy íntimo que pretendo resolver con amor y diálogo en el seno de mi familia”.

Fuentes cercanas al entorno del conductor aseguraron que Marcelo Tinelli evitó realizar comentarios sobre la deuda que lo enfrenta a Scaglione, aunque en su círculo admiten que el conflicto comercial “se agravó” en los últimos meses y que “ya está en manos de abogados”.Gustavo Scaglione, titular del multimedios La Capital de Rosario y uno de los principales accionistas de Telefe, negó de manera categórica haber realizado la llamada. Lo hizo a través de un comunicado difundido este martes, donde expresó su “absoluta falta de vinculación” con el hecho denunciado.

“Expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar”, escribió el empresario y añadió: “En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, solo cabe mencionar que soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos se ha dictado sentencia condenatoria firme y consentida, con planilla de lo adeudado aprobada y en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados”. Scaglione adelantó además que iniciará acciones legales por difamación. “Es improcedente y absurdo que se me asocie a una llamada anónima. Esto daña mi honor y el de mis empresas”, remarcó en declaraciones a TN.

El conflicto judicial entre Tinelli y Scaglione se remonta a 2023, cuando el empresario adquirió una serie de créditos impagos vinculados a sociedades del conductor. La deuda total estaría estimada entre 10 y 12 millones de dólares, aunque existen versiones que elevan la cifra si se incluyen intereses, embargos y otros reclamos pendientes. En los medios, algunos panelistas especularon con que el monto “podría llegar a 30 millones de dólares” al sumar intereses y costas judiciales, aunque ninguna cifra oficial fue confirmada por la Justicia ni por los abogados de Tinelli.

El entorno del conductor, por su parte, reconoce el reclamo pero cuestiona “la magnitud de los números difundidos” y sostiene que “existen apelaciones en curso” por los montos exigidos.Tras la denuncia, la fiscalía dispuso medidas de protección para Juana Tinelli y comenzó la investigación para rastrear el origen de la llamada. Voceros judiciales indicaron que se están analizando registros telefónicos y cámaras de seguridad.

El episodio generó una fuerte repercusión mediática y reabrió el debate sobre los vínculos financieros de Tinelli con exsocios y acreedores. La figura de Scaglione, dueño de uno de los grupos de medios más importantes del interior del país y flamante comprador del canal Telefe en el mes pasado, también quedó bajo escrutinio. Mientras tanto, el creador del legendario ciclo Videomatch se prepara para afrontar el tramo final del año con proyectos profesionales en pausa y un frente judicial en expansión. “La prioridad hoy es cuidar a mi hija”, afirmó Tinelli, quien agradeció los mensajes de apoyo recibidos en redes sociales.