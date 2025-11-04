Cristina Pérez y el recuento de los abrazos de Milei con su nuevo Gabinete

En un Gobierno que pasó de la austeridad discursiva a gestos eufóricos tras las legislativas, un video interno de la Casa Rosada motivó una lectura llamativa. Cristina Pérez, conductora de LN+, dedicó su editorial del 3 de noviembre a un “recuento de abrazos” entre Javier Milei y su Gabinete. Con tono irónico y repeticiones pausadas de las imágenes, analizó 31 segundos en los que el Presidente saluda efusivamente a sus funcionarios en el Salón Eva Perón. El segmento –titulado “El Gobierno, en plena metamorfosis”– se viralizó y abrió un debate: ¿crítica política o sátira blanda al oficialismo?

En el estudio, Pérez detuvo el video para medir tiempos y remarcar gestos: “Veamos ahora los tres que hay en el tercer abrazo”, dijo, señalando “costillas chocando” y concluyendo que existe “una emocionalidad diferente”. El foco no es casual. La escena aparece en medio de lo que algunos medios describen como una “nueva coreografía” del mileísmo: fotos celebratorias, música festiva en actos y una narrativa de unidad interna tras meses de tensiones. Milei, que incorporó a Diego Santilli para equilibrar fuerzas, reactivó reuniones políticas semanales con Karina Milei, Patricia Bullrich, Adorni, Martín Menem y Luis Caputo para mostrar cohesión después de la derrota bonaerense de mayo.

Pérez, de 52 años y pareja del ministro de Defensa Luis Petri, combina críticas puntuales al Gobierno con un estilo editorial que, en este caso, se acercó más al análisis pop que a la denuncia. En redes, algunos usuarios la acusaron de centrarse en “tonterías” mientras el país enfrenta problemas más graves, como la crisis por el fentanilo. Otros ironizaron sobre su vínculo con Petri y reclamaron “mida también ese abrazo”.

El episodio refleja el clima mediático de 2025: LN+ alterna cuestionamientos al Ejecutivo con coberturas más suaves, y el oficialismo busca reforzar la idea de unidad luego de consolidar su peso en el Congreso y asegurar apoyo financiero internacional. En paralelo, persisten tensiones económicas, inflación cercana al 4% mensual y la promesa oficial de profundizar ajustes.