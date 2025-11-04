Jorge Macri y Belén Ludueña: embarazo esperado y anuncio en redes

Jorge Macri confirmó públicamente que será padre nuevamente. Lo hizo él mismo, sin intermediarios, a través de sus redes sociales. “Llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén”, escribió anoche en X. Macri tiene 60 años, y este será su cuarto hijo: ya es padre de tres, fruto de su primer matrimonio.

Su esposa, la periodista María Belén Ludueña, tiene 39. Y la noticia se potencia por algo que ella había contado este año, en un episodio televisivo muy recordado: entre lágrimas, reveló que estaba haciendo un tratamiento de fertilidad. Habló del desgaste físico, de los altibajos emocionales y del acompañamiento médico. Fue una escena poco habitual en la TV: la exposición de algo íntimo, en tiempo real, sin blindajes, y en primera persona.

“Hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida”, escribió Macri. Y agregó que ser padre, para él, “te cambia todo”. Reivindicó la paternidad como un eje central de su vida y dijo que sus tres hijos son “lo más lindo” que le pasó.

Ludueña, por su parte, acompañó el anuncio con un mensaje propio en Instagram: “Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. Así te esperamos”. Y sumó una referencia espiritual que ya era conocida para su círculo y sus seguidores: “Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan hace tiempo. ¡Vamos a ser papás!”.

La pareja se casó en noviembre de 2022, después de cuatro años de relación. Se conocieron en 2018 durante una entrevista. Ella lo ha contado muchas veces: él fue invitado a su programa, charlaron, se tomaron una foto y quedó una primera señal. Después hubo mensajes espaciados, saludos de Navidad, pequeños acercamientos. Y un rol decisivo de un tercero: Eduardo Feinmann. Ella dijo que fue él quien le dijo “dale una oportunidad, no te cierres”.

Así arrancó una relación que se consolidó en público, que se casó cuando Macri era ya una figura asentada en la política y ella una periodista con presencia diaria en TV, y que ahora suma un hijo.

En medio de la agenda política densa que atraviesa al país, la noticia irrumpió en otro registro. No porque escape de lo público —ambos son figuras públicas— sino porque toca una fibra que excede la política. Las historias de fertilidad asistida, los embarazos que requieren espera y tratamiento, son cada vez más parte de las biografías contemporáneas. Ludueña eligió contarlo. Eligió ponerle palabras incluso antes de saber si iba a funcionar. Ese gesto hace que el anuncio de este embarazo tenga una potencia distinta. Menos espectacular y más humana.

