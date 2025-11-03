La pelea de Lousteau con los trolls del Gobierno: "Campaña de desinformación"

El cierre del escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires zanjó este viernes una de las polémicas más ruidosas de la semana poselectoral: Martín Lousteau conservará la banca en Diputados, pese a los insistentes reclamos de La Libertad Avanza (LLA), que aseguraba haberlo desplazado en el recuento. El senador porteño y presidente de la UCR cambiará de recinto en diciembre pasando de la Cámara Alta a la Baja.

El resultado final confirmó la tendencia del conteo provisorio, el radical se impuso por una diferencia de 8.688 votos, insuficiente para que los libertarios sumaran un escaño más bajo la estructura electoral del sistema D'Hondt. “Subimos 1.294 votos en el escrutinio definitivo. Y a LLA le faltaron 8.688 para lograr otro diputado”, precisó Lousteau.

La disputa se había tornado especialmente tensa en los días previos. Desde el jueves, cuando apenas se habían escrutado siete de las quince comunas porteñas, dirigentes libertarios comenzaron a filtrar versiones que daban por ganadora a la candidata Valeria Rodrigues Trimarchi —octava en la lista de LLA—, rumor amplificado en redes por los habituales militantes digitales del oficialismo. Algunos periodistas incluso sostuvieron esa hipótesis hasta la mañana del viernes, cuando los números finales desmintieron esa posibilidad.

“Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo, que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuando no era así”, respondió con dureza Lousteau, apenas se conoció la confirmación oficial, en X (ex Twitter). Aseguró además que su equipo optó por el silencio “porque creemos en las instituciones y sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales”.

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner obtuvo en total 99.034 votos, equivalentes al 6% del padrón porteño, un porcentaje que ya lo había dejado al filo del ingreso en el recuento provisorio. Esa estrechez alimentó la ilusión libertaria de arrebatarle la banca, un escenario que Patricia Bullrich llegó a dar por hecho en su discurso del domingo electoral, cuando mencionó que su espacio había ganado ocho escaños.

El jueves por la noche, mientras las especulaciones se multiplicaban, el diputado Emiliano Yacobitti había salido al cruce de las versiones libertarias: “La Libertad Avanza está haciendo una campaña mintiéndole a la gente. Lousteau va a ser diputado. La diferencia exacta se va a saber mañana, pero van a ser miles de votos. Disfruten que ganaron y preocúpense por gobernar”, publicó en redes, el dirigente vinculado al radicalismo universitario.

Finalmente, el escrutinio definitivo ratificó lo que marcaba el provisorio. Lousteau, con 99.034 votos.en su haber, celebró con un mensaje dirigido a sus votantes: “Casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional”. Y con la misma frase con la que empezó la controversia, cerró el capítulo: “Subimos 1.294 votos. Y a LLA le faltaron 8.688”.