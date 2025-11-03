Majul se le animó a Adorni: "Terminaste siendo un candidato testimonial”

En el programa “La Cornisa” de LN+, emitido el domingo por la noche, Luis Majul entrevistó a Manuel Adorni, recientemente designado jefe de gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos. El conductor no esquivó temas espinosos: arrancó con el tuit de Mauricio Macri, quien calificó de “desacertado” el nombramiento de Adorni al criticar su falta de experiencia y de perfil técnico.



“Tal vez el presidente Macri le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos. Primero porque el equipo de ministros lo elige el Presidente de la Nación, como él en su momento hizo con Marcos Peña, que lo llevó hasta donde lo llevó, gobierno que terminó con serios problemas económicos y que llevó al regreso del kirchnerismo”, respondió Adorni.

En otro tramo, la charla derivó en un cruce picante sobre candidaturas testimoniales. “Las candidaturas testimoniales son un fraude, una estafa y una farsa al electorado”, le espetó Majul a Adorni. El jefe de gabinete asintió, pero el periodista redobló: “Pero terminaste siendo un candidato testimonial”.

Majul proyectó en pantalla la frase idéntica de Javier Milei: “Las candidaturas testimoniales son un fraude, una estafa y una farsa al electorado”. Adorni, acorralado, respondió: “Tiene razón. Todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza y a este equipo de trabajo pensamos exactamente lo mismo: las testimoniales son un fraude al electorado, al tipo que va el domingo a las elecciones a votarte pero la testimonial es aquello a lo que vos te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a asumir y ya teniendo un destino a donde ir. No fue el caso de Santilli y no es mi caso. De hecho yo ya estaba trabajando en proyectos de ley para la legislatura. Como dijo Diego (Santilli) que le tomo la frase: ante el llamado del Presidente para colaborar en determinado lugar, uno se debe al Presidente.”

El intercambio expuso la contradicción: Adorni, candidato a legislador porteño por LLA, dejó la banca antes de asumir para sumarse al Ejecutivo. Majul insistió en la “farsa” al elector, pero Adorni se escudó en la lealtad al llamado presidencial, sin diferenciarse del caso de Diego Santilli –aliado de los suyos–. El cruce dejó en evidencia las tensiones internas del oficialismo: Majul, que suele respaldar al Gobierno, esta vez se animó a confrontar duramente al jefe de gabinete.