Maslatón visitó a CFK y contestó a quienes bromearon con una candidatura 2027

"No es cierto eso, imposible y sin sentido lógico", fue el sintético posteo que Carlos Maslatón escribió en su cuenta personal de X. Momentos antes, el analista financiero subió una fotográfia a sus redes sociales acompañando a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los comentarios ante semejante imagen fue resaltado por varios usuarios que especularon con un salto con garrocha ideológico del activista de la UCeDé a los cuadros del justicialismo.

El inesperado encuentro entre la exmandataria y el abogado tuvo lugar este jueves en la vivienda de la dirigente ubicada en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad. El propio Maslatón fue quien reveló la reunión a través de un extenso posteo en la red social X, acompañado de reflexiones políticas, citas bíblicas y referencias personales que rápidamente generaron repercusión.

“Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina, en especial desde octubre de 2011, cuando lamentablemente se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”, escribió el exconcejal de la Unión del Centro Democrático, quien se define como liberal clásico y es conocido en redes sociales por sus publicaciones y comentarios sobre economía.

El texto, que abre con una cita del Evangelio según San Mateo —“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”—, busca trazar un paralelismo entre los procesos judiciales que enfrenta la exmandataria y lo que Maslatón interpreta como un caso de lawfare. “Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de Galilea, en la Judea ocupada por el Imperio Romano”, escribió, para luego sostener que esos mensajes “son aplicables a las injusticias actuales”.

El abogado relató que halló a la exvicepresidenta “bien y fuerte”, y confesó haberle dicho que fue “muy crítico de su gobierno en 2012 y 2013”. Durante la conversación, ambos repasaron la situación económica y los “errores financieros del gobierno actual”. Maslatón aseguró haberle reiterado su convicción de que Cristina fue “sentenciada con criterio políticamente motivado” y enfatizó que, como integrante de la generación política surgida en 1983, no acepta “encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral”.

También hubo lugar para temas internacionales. Según el relato del liberal, dialogaron sobre la causa AMIA y las relaciones con Irán e Israel. Maslatón recordó una reunión que mantuvo en 2010 con el entonces presidente israelí Shimon Peres, quien —según él— le habría expresado “su agradecimiento por las gestiones de Cristina y Néstor Kirchner” y lamentado profundamente la muerte del expresidente argentino.

El encuentro, según detalló Maslatón, fue gestionado por el dirigente Eduardo Valdés, amigo histórico del peronismo. “Con él conviví en la política universitaria durante la transición democrática y en la Ciudad, siendo él secretario general de la Intendencia y yo concejal por la UCeDé”, precisó. El texto concluye con un tono conciliador: “Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población y que merece respeto. En sus ocho años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de hacer lo mejor para el país”.

Poco después, la propia Cristina Kirchner confirmó el encuentro desde sus redes sociales. “Qué buena la charla de ayer con Carlos Maslatón, cuando me vino a visitar a San José 1111”, escribió la exmandataria. Y añadió: “Lo mejor de esa charla fue lo que no se dijo, pero que está implícito: la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir en conjunto, entre dos personas que vienen de historias de vida diferentes y militancias políticas, en algunos momentos, antagónicas”.

No es la primera vez que ambos cruzan palabras. En mayo de 2023, tras una entrevista de Cristina Kirchner en el programa “Duro de Domar”, Maslatón había tenido un breve intercambio con ella detrás de cámara. Sin embargo, esta vez, el diálogo fue más extenso y político, un gesto inusual que reaviva los debates sobre los puentes —y las grietas— que aún atraviesan la escena argentina.