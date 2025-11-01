El polémico abrazo del gobernador Jaldo con Milei tras su campaña "para que no gane la derecha"

“Jaldo se abraza con Milei. El domingo fue el candidato de la unidad peronista en Tucumán “para que no gane la derecha”. Una estafa política”, posteó Nicolás del Caño en su cuenta personal de X. El dirigente trotskista disparó contra el gobernador tucumano, tras la visita que realizaron los mandatarios provinciales a Casa Rosada.

El presidente Javier Milei recibió este jueves a 20 mandatarios provinciales, entre gobernadores y vicegobernadores, en el primer encuentro político tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas. La reunión, que se extendió por dos horas, fue presentada como una señal de fortaleza institucional para impulsar el Presupuesto 2026 y la agenda de reformas laboral, tributaria y previsional que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.

Tan solo cuatro gobernadores opositores quedaron excluidos de la reunión: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). Considerando que muchos de los mandatarios, en sus respectivas provincias, fueron implacables en sus declaraciones contra el gobierno nacional, sorprendió que el encuentro en Casa de Gobierno haya llegado a la veintena.

Desde ese punto de vista, el tuit de Nicolás del Caño es justificado. Hace meses, Osvaldo Jaldo fue uno de los dirigentes provinciales más vehementes en tomar una postura contra el oficialismo nacional en las elecciones legislativas de medio término.En plena campaña, endureció su discurso contra Javier Milei "para que no gane la derecha" y acusó al gobierno nacional de “ahogar a las provincias”. Desde su doble rol de gobernador y candidato a diputado, buscó que la elección en Tucumán sea un plebiscito a su gestión y obtuvo casi un 51% de los votos logrando un triunfo contundente en su provincia.

Sin embargo, durante lo que va del mandato mileísta, el líder justicialista tucumano también colaboró poniendo sus legisladores en el Congreso para que los libertarios puedan avanzar con sus principales leyes de ajuste, como la Ley Bases. De la misma forma, se ausentaron del recinto cuando la gestión de Javier Milei lo necesitó, como fue durante la sesión en Cámara de Diputados que buscaban limitar los DNU presidenciales.

Desde el gobierno se anunció que el dirigente tucumano fue al primero al que llamaron y confirmó que asistiría. A los medios, el peronista afirmó que buscará ver “en qué podemos colaborar para la Nación y que el presidente se empiece a poner al día con Tucumán” respecto a deudas. En declaraciones al programa Panorama Tucumano, afirmó: ”El que le está prestando la plata le está diciendo: ’Andá a dialogar, a acordar’. Cómo no vamos a ir, ya pasaron las elecciones”. En el encuentro cara a cara, tanto el anfitrión como el invitado se abrazaron de manera efusiva y se intercambiaron unos chistes.

Fuentes oficiales describieron el encuentro entre los gobernadores y el gobierno libertario como “generalista” y orientado a “construir consensos”. Sin embargo, el foco estuvo puesto en asegurar apoyo político para el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas que el Ejecutivo buscará impulsar en el nuevo período legislativo.Tras la reunión, el vocero Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa en la que destacó “la vocación de diálogo y acompañamiento de la mayoría de las provincias”.