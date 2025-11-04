La venganza de los Menem: de casi echados a empoderados

El ADN de los Menem es resistente. No son fáciles de echar ni perdonan a quienes intentaron hacerlo. Martín y “Lule”, los primos riojanos del poder libertarios, no solo siguen aferrados a sus puestos -en contra de lo que indicaban todos los pronósticos- sino que ahora además reclaman su venganza. Se la tienen jurada al asesor estrella Santiago Caputo, el mismo que semanas atrás, cuando arreciaba el escándalo de las coimas de la Andis, le susurró al oído a Javier Milei que debía desprenderse de ellos, protagonistas centrales de esa trama. “Para descomprimir”, completaba su explicación el asesor.

La cuestión es que Milei estuvo a punto de hacerle caso. Ya tenía decidida la salida de “Lule” Menem y se rumoreaba que, a partir de diciembre, Martín abandonaría la presidencia de la Cámara de Diputados para dejarle ese lugar al liber-macrista Cristian Ritondo. Los Menem, ¡afuera! Pero algo pasó en el medio: Karina, la hermana presidencial, su gran protectora, se enfrentó a Javier e impidió que los echaran. Sobre todo porque del otro lado estaba su rival interno, Caputo.

Ya se sabe cómo terminó la parábola en estos días. Los Menem pasaron de parias a empoderados gracias a la inesperada victoria en las elecciones, que sorprendió al propio Gobierno. En la noche de los festejos, “Lule” salió del ostracismo en sus redes sociales y se arrogó el mérito de esa hazaña, como el gran armador territorial en las sombras que es. Sucede que fue el segundo de Karina en la Secretaría General de la Presidencia quien insistió en armar el partido en todas las provincias, en contra del consejo de Caputo que prefería generar alianzas con los gobernadores afines y no perder energías en ese trabajo hormiga de instalar a La Libertad Avanza en cada distrito. La estrategia de “Lule” salió bien porque, al margen del batacazo en la provincia de Buenos Aires, fue el interior del país el que inclinó la balanza en favor de Milei. Martín Menem, el más conocido de los primos, fue quien lo secundó en esa tarea.

Ahora que se saben reivindicados, los Menem no se olvidan de quien pretendió descabezarlos, “Santi” Caputo. El otro día, en un acto oficial, se vio un abrazo condescendiente entre “Lule” y el asesor, pero lo cierto es que la tensión llegó a tal punto en el pasado que hasta dejaron de hablarse y se bloquearon en WhatsApp. Chiquilinadas del poder. ¿Cómo sigue esta historia? Alerta spoiler: los Menem, alentados por su jefa Karina, ahora prometen ir por las cajas que aun sigue manejando Caputo, las de la SIDE, YPF y la ex AFIP, actual ARCA. Serán los ejecutores de la vendetta de la hermana contra el asesor, quien la cansó con sus intrigas y sus pedidos de figuración en las boletas libertarias. Karina y los Menem van por Santiago, quien, de hecho, no asumió ningún ministerio importante después de las elecciones, en contra de lo que él mismo había hecho trascender con sus periodistas amigos.

La batalla final está por librarse.