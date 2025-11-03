Guillotina libertaria: quiénes son los diez funcionarios que menos duraron

Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei acumula un recambio vertiginoso, con purgas en áreas como Capital Humano. Según Chequeado, al menos 51 bajas de primera línea hasta octubre de 2024, cifra que escaló en 2025 por tensiones postelectorales. A continuación, los diez funcionarios con menor duración en sus cargos, ordenados de menor a mayor.

Horacio Pitrau, subsecretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Capital Humano, duró apenas 27 días —del 10 de diciembre de 2023 al 6 de enero de 2024— y fue desplazado por Sandra Pettovello tras una fallida negociación con la CGT sobre cuotas sindicales, interpretada como una concesión impropia.

Enrique Rodríguez Chiantore estuvo 46 días como superintendente de Servicios de Salud, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 25 de enero de 2024. Fue despedido tras el paro de la CGT por no avanzar en desregulaciones, y se enteró de su salida por el Boletín Oficial.

Lisandro Catalán, ministro del Interior durante apenas 47 días (14 de septiembre de 2025 al 31 de octubre de 2025), renunció tras la salida de Guillermo Francos, en el marco de la reestructuración postelectoral y el giro hacia una etapa de “diálogo y consensos”.

Mariana Hortal Sueldo duró 49 días como subsecretaria de Relaciones del Trabajo en Capital Humano, entre el 15 de febrero y el 4 de abril de 2024. Renunció por “motivos personales” tras el despido de Omar Yasín en el escándalo salarial, siendo la última referente del entorno de Jorge Triaca.

Ricardo Schlieper fue subsecretario de Deportes del Ministerio del Interior durante 52 días (10 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024). Renunció por “discrepancias políticas” tras la designación de Daniel Scioli en Turismo y Deportes.

También con 52 días en funciones (del 10 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024) estuvo Ricardo Spartano, subsecretario de Gestión Administrativa en la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de Capital Humano. Fue parte de la purga inicial de Pettovello en ese ministerio.

Julián Suárez, director Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, permaneció 53 días —del 10 de diciembre de 2023 al 1 de febrero de 2024— antes de renunciar por presiones de Cancillería para ignorar la pesca ilegal de un buque chino y por los despidos masivos en su área.

El entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, dejó el cargo tras 54 días (del 10 de diciembre de 2023 al 2 de febrero de 2024), por “diferencias de criterios y expectativas” en la gestión. Su salida respondió a tensiones con Karina Milei y a su escaso perfil político.

Osvaldo Giordano, titular de ANSES, duró 61 días —del 10 de diciembre de 2023 al 9 de febrero de 2024— y fue eyectado luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de la Ley Bases. Milei lo responsabilizó políticamente por ese gesto.

También con 61 días estuvo Flavia Royón, secretaria de Minería entre el 27 de diciembre de 2023 y el 9 de febrero de 2024. Su renuncia fue solicitada por Milei, por su vínculo político con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y sus discrepancias en torno a la Ley Bases.

Esta rotación evidencia la prioridad de Milei por asegurar lealtad absoluta y una ejecución alineada con su visión, con el Ministerio de Capital Humano como epicentro de las bajas más veloces.