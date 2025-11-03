Reforma laboral: cuando Milei defendía las indemnizaciones para alimentar a Conan

En plena discusión por la reforma laboral que impulsa el Gobierno —con eje en reducir o reemplazar las indemnizaciones por un sistema de seguros— vuelve a circular una confesión del propio Javier Milei sobre un momento difícil de su vida. Antes de llegar a la Casa Rosada, el economista contó que, tras quedar desempleado, pudo sostenerse gracias a la compensación que le pagó su empleador. Y que, incluso en esa situación, su prioridad fue garantizar el bienestar de Conan, el mastín inglés que describe como “su hijo”.

La anécdota surgió en 2022, cuando era diputado y dialogó con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. Allí relató que, al perder el trabajo, hizo un cálculo pesimista sobre cuánto tardaría en reinsertarse. En ese contexto, dijo: “cuando yo me quedé sin laburo y tenía la guita de la indemnización, saqué la cuenta para saber cuánto tiempo iba a tardar para volver a conseguir laburo y dije: ‘Me va a ir mal y va a tardar el doble’. Y en ese contexto las restricciones eran: el paseo de Conan no se toca y la calidad de la comida de Conan no se toca. No se tocaba ninguna de las cosas de Conan. Me daba a mí para comer una pizza por día. Y desayunaba, almorzaba y cenaba con pizzas, por eso llegué a pesar 120 kilos”.

Hoy Milei impulsa un esquema que busca reemplazar ese sistema que lo asistió en su peor momento. Argumenta que las indemnizaciones “encarecen la contratación”, alimentan “la industria del juicio” y frenan la creación de empleo formal. Sindicatos y opositores sostienen lo contrario: en un país inestable y con alta rotación laboral, la indemnización es un colchón necesario para quien se queda sin ingresos.

La contradicción alimentó el debate político: para el oficialismo, haber recibido una indemnización en el pasado no invalida proponer un sistema distinto si se considera que puede impulsar el empleo y reducir litigios. Para la oposición y el sindicalismo, en cambio, el episodio revela una doble vara entre la experiencia personal del Presidente y los riesgos que enfrentaría un trabajador despedido bajo las nuevas reglas.

El dato central es que la indemnización funcionó como un respaldo en un momento crítico de la vida de Milei. La discusión actual gira en torno a qué mecanismo equivalente tendría un empleado que pierda su trabajo en la Argentina si ese esquema se modifica o se elimina, y qué nivel de protección ofrecería el modelo que impulsa el Gobierno frente a escenarios de desempleo e incertidumbre económica.