Milei hace solo dos meses: "Las candidaturas testimoniales son un fraude"

La cuenta AntioperetaK viralizó en redes sociales un fragmento de un discurso pronunciado por el presidente Javier Milei que fue compartida hace dos meses por el portal digital DNews en su canal de YouTube. En la secuencia, subido por el canal de noticias, el mandatario se refirió a las elecciones legislativas provinciales que se avecinaban en territorio bonaerense el domingo 7 de septiembre.

“Esta elección es fundamental, no solo en la provincia de Buenos Aires, será fundamental para todos los argentinos de bien porque podría significar el fin del kirchnerismo. Acá hay algo que es muy importante notar, en esta elección provincial están llevando a cabo la farsa y el fraude moral que es las candidaturas testimoniales”, señaló el jefe de Estado en la grabación registrada del 5 de agosto.

"Están saliendo los intendentes a jugar con todo el aparato y dispuestos a cometer fraude. Además votan con un sistema electoral distinto, que habilita el fraude. Por lo tanto, es importante esta elección porque va a significar el techo del kirchnerismo y, para nosotros, va a significar el piso”, remarcó Milei desde el atril en el encuentro de la Fundación Faro.

Tal como señaló el líder libertario, se registraron candidaturas testimoniales en el peronismo para la elección legislativa bonaerense. El caso resonante fue la del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que se presentó como candidato a concejal del municipio que gobierna. Los resultados en las urnas favoreció al oficialismo provincial compuesto por la coalición Fuerza Patria, formada principalmente por el Partido Justicialista, que obtuvo el 47% de los votos, seguido por La Libertad Avanza de Javier Milei con el 33%.

El pez por la boca muere, dice el refrán. Tras el triunfo de Diego Santilli, encabezando la lista libertaria, en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en el territorio de Axel Kicillof y el contundente desempeño de la LLA a nivel nacional obteniendo el primer puesto con 40,7%, seguido del peronismo que solo llegó 34,9%, el gobierno nacional apostó a una renovación del gabinete de ministros.

Lo que pocos suponían era que los candidatos que ganaron en las elecciones legislativas ocuparían los cargos ministeriales del Poder Ejecutivo. En menos de 72 hs, el presidente Javier Milei nombró al portavoz presidencial y legislador porteño electo Manuel Adorni, como nuevo Jefe de Gabinete tras la intempestiva renuncia de Guillermo Francos. El día de ayer, el mandatario libertario ocupó la vacante del Ministerio del Interior, que ocupaba Lisandro Catalán, con el ganador de las elecciones legislativas nacionales en provincia de Buenos Aires de la semana pasada, Diego Santilli.

A diferencia del peronismo, que blanqueaban con las postulaciones publicas el uso de las candidaturas testimoniales para las elecciones que iban a desarrollarse, el oficialismo terminó utilizando a los futuros legisladores que obtuvieron las bancas para puestos del gobierno mileista. Tanto Adorni como Santilli, no tomaran posesión del cargo que fueron electos en sus respectivos parlamentos.

En los últimos tiempos las candidaturas testimoniales dejaron de ser una rareza para convertirse en una táctica visible y repetida en las legislativas argentinas Con raíces en prácticas de las parlamentarias de 2009 y una reaparición sostenida en 2017 y 2025, su uso plantea un dilema democrático entre la lógica instrumental de los partidos y la expectativa ciudadana de representación directa.

Si bien la discusión pública y mediática avanzó hacia la exigencia de reglas más claras, hasta ahora no logró desactivar del todo una práctica que casi se encuentra institucionalizada en las principales coaliciones políticas.