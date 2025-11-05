Interna sin fin: cómo Karina Milei obturó el ascenso de Santiago Caputo

Las elecciones pasaron, el Gobierno festejó el resultado inesperado y el Gabinete entró en etapa de renovación. Pero hay algo que sigue inmutable: la interna salvaje entre Karina Milei y Santiago Caputo, que tantos dolores de cabeza le trajo al Presidente, continúa sin resolverse.

Basta con observar la secuencia de las últimas dos semanas: antes de las elecciones, el asesor estrella de Milei había hecho trascender que a partir del mismo lunes 27, con el resultado puesto, ocuparía una suerte de superministerio. Bien podría tratarse de la Jefatura de Gabinete, que entonces aun comandaba su adversario Guillermo Francos, o bien podría ser un plan B como el ministerio del Interior, pero con facultades ampliadas. ¿Qué ocurrió, en cambio? La hermana del Presidente obturó su ascenso y en ambos puestos colocó a leales que le responden sin chistar, como Manuel Adorni y Diego Santilli. Y el asesor se quedó sin el pan y sin la torta.

Adorni, se sabe, fue desde siempre la mano derecha de la hermana, primero como vocero, luego como candidato ganador en CABA y ahora como un jefe de Gabinete antento a las órdenes de la verdadera comandante del Gobierno, la secretaria general. Y Santilli está cerca de Karina desde los tiempos en que negoció su lugar en la boleta bonaerense con ella, dueña de la lapicera. Por eso le agradeció especialmente a la hermana en su primer mensaje como ministro del Interior.

¿Por qué Caputo hablaba de su inminente empoderamiento en un cargo importante? Porque considera que fue él quien permitió que el oficialismo llegara con aire al día de las elecciones gracias al inédito salvataje económico de los Estados Unidos. Es que fueron dos allegados a Caputo, el lobbista Leonardo Scatturice y su socio norteamericano, Barry Bennett, amigo de Trump, quienes hicieron posibles los dos últimos encuentros entre el líder libertario y el republicano, y también el consiguiente rescate. El asesor siente que le deben, pero no le pagan.

Hay un dato adicional. ¿Por qué Milei decidió desprenderse de su anterior jefe de Gabinete, Francos, que era la única paloma dentro del Gobierno y el único capaz de generar algunos acuerdos? Su renuncia encierra un mensaje preocupante: significa que el Presidente cree que ya no necesita negociar nada con nadie y que leyó el resultado electoral como un cheque en blanco.