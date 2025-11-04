Milei sobre Santilli hace solo dos años: "No hay nadie que no diga que no es corrupto"

La flamante designación de Diego Santilli como ministro del Interior, por parte del presidente Javier Milei, trajo consigo una serie de repercusiones en diversos ámbitos. En las redes sociales, empezaron a reflotar archivos de tuits y declaraciones televisivas en la que el economista libertario, que en ese momento competía en las presidenciales, denigraba al diputado bonaerense.

En 2023, el entonces candidato presidencial por La Libertad Avanza, lanzó feroces críticas contra Diego Santilli, precandidato a gobernador de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Calificativos como “corrupto”, “engendro”, “inútil”, “pésimo candidato” y “comunista” marcaron sus ataques mediáticos contra el, por entonces, dirigente macrista.

El 14 de mayo de ese año, en una entrevista en LN+, el líder libertario cuestionó al “Colorado”, acusándolo de oportunismo político: “No tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. Se mueve por los negocios”.

Dos meses después, en julio de ese mismo año, a través de un posteo en X, el libertario intensificó sus críticas. “No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya”, disparó Milei sobre Santilli y, en el mismo hilo, remató llamándolo “inútil” y “el candidato de los TikTok y el boludeo” en una provincia golpeada por la inseguridad y el narcotráfico.

Pero las opiniones cambian. Tras ganar las elecciones presidenciales, el líder de LLA junto con su equipo empezaron a desguazar a distintas figuras del PRO para llevarlos a los rebaños violetas inculcándoles las ideas de la libertad. Patricia Bullrich, Diego Valenzuela y el propio Diego Santilli, entre otros, fueron bien recibidos para que se integren a las huestes libertarias.

Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional de la lista bonaerense del oficialismo en las próximas elecciones legislativas de medio término, el “Colorado” Santilli quedó posicionado para encabezar la nómina. El impactante triunfo electoral de LLA en territorio bonaerense sobre el peronismo, posicionó al ex vicejefe de Gobierno porteño como un referente popular del libertarismo autóctono.

Ahora Santilli no asumirá como diputado electo, sino que apenas hace horas puso la firma de ministro de Interior de la administración conducida por los hermanos Milei. En ese aspecto, el archivo viral volvió a dejar en offside al mandatario libertario que, en unas curiosas vueltas del destino, debe contar en el riñón de su gestión a uno de los hombres que más ha criticado en su carrera política.