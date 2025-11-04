Los periodistas oficialistas que, después de despegarse, vuelven con Milei

En el torbellino político de 2025, Javier Milei alternó escándalos y triunfos como un equilibrista. Las legislativas del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 40,66% de los votos y ganó en 15 provincias, incluida Buenos Aires, marcaron un quiebre. El Presidente habló de un resultado “histórico”. Ese apoyo consolidó a su base y reactivó vínculos mediáticos que se habían enfriado tras los escándalos de corrupción. Periodistas que lo respaldaron desde diciembre de 2023 se alejaron cuando las denuncias crecieron, pero tras la victoria volvieron a acercarse.

Esteban Trebucq, de LN+, fue uno de los primeros defensores de Milei, con entrevistas distendidas y elogios a su “calidez humana”. En febrero de 2025 celebró su paso por Davos, pero todo cambió con el Karinagate: audios del ex abogado Diego Spagnuolo revelaron coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, con sobreprecios del 8% y un supuesto 3% para Karina Milei. Spagnuolo habló de “voracidad genética” en operadores como Eduardo “Lule” Menem. Trebucq bajó el tono en campaña y evitó críticas directas. Tras el 26 de octubre volvió al entusiasmo: resaltó el 41,53% de Diego Santilli en Buenos Aires y hasta ayudó a Milei en cámara a disimular tics.

Alejandro Fantino, desde Neura, también se distanció. Viejo aliado —lo entrevistó en 2016 y mantuvo un encuentro de cinco horas en abril de 2025— explotó tras el escándalo: “Que caigan en cana”, reclamó, y habló de “Guantánamo”. Luego, con el Narcogate que derrumbó a José Luis Espert por recibir US$ 200.000 de un narco buscado por EE.UU., criticó “privilegios de casta”. Lo apodaron “Fantibio”, pero después del triunfo volvió a apoyar y celebró el “milagro económico”.

Jonatan Viale también zigzagueó. Difundió encuestas favorables y anticipó triunfos en Mendoza y Salta, pero el Narcogate lo hizo cuestionar el “auto-cumpleaños” de Milei en el Movistar Arena y alertar sobre financiamiento narco. En febrero había admitido “falta de firmeza” en el Libra-gate cuando intervino Santiago Caputo. Tras el 40% nacional del 26 de octubre, volvió a alinearse.

El patrón es claro: estos periodistas impulsaron a Milei en 2023, se frenaron ante denuncias —coimas de US$500.000-800.000 al mes y vínculos narco— y regresaron tras el triunfo, la suma de 64 diputados y 20 senadores, el respaldo de Trump y un swap de US$20.000 millones. Con inflación cercana al 4% y ajuste social, el apoyo seguirá mientras el clima acompañe. Si la economía se complica, las críticas pueden volver.