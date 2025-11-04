El enojo de Chiqui Tapia con Mariano Closs por la crítica a los arbitrajes

“Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta”, posteó Claudio "Chiqui" Tapia en su cuenta de X, de manera sintética y sin ofrecer más detalles. En redes sociales, varios usuarios sostuvieron que el mensaje encriptado estaba dirigido al relator deportivo Mariano Closs que recientemente cuestionó el arbitraje argentino y la gestión de la AFA.

El enigmático posteo vincula a los Juegos Olímpicos que se organizaron en aquella ciudad estadounidense en aquel año y que, según algunos medios, Mariano Closs en una conversación habría compartido que le hubiese gustado dedicarse a esa rama del fútbol. Además, Tapia compartió una imagen de Mike Tyson para hacer referencia a un asunto personal con el relator“Solo para entendidos”.

El periodista deportivo de ESPN cuestionó en reiteradas oportunidades el funcionamiento de los organismos arbitrales y la conducción de la matriz del fútbol argentino. En particular, Closs opinó sobre la victoria de Boca Juniors ante Barracas Central en la que el referí Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui Tapia, por una supuesta falta cometida.

Hace unos días se jugó el partido pendiente de la Fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Barracas Central y Boca Juniors. Los dos equipos se vieron las caras este lunes en el Estadio Claudio Fabián Tapia y, en apenas 14 minutos del inicio del encuentro, Iván Tapia fue expulsado, tras dos tarjetas amarillas, tras cometer falta contra Leandro Paredes en dos oportunidades.

La polémica decisión de mostrarle la tarjeta roja al mediocampista de Barracas Central generó malestar contra Lamolina. Tras esta expulsión a Iván Tapia, Federico Beligoy -Director Nacional de Arbitraje de AFA- optó por no designar a Nicolás Lamolina para ningún partido de la fecha 14 del campeonato local. Además, en el mismo encuentro entre los dos cuadros porteños de zona sur hubo diversas agresiones en ambos bandos. Sin embargo, el árbitro designado para el VAR, Silvio Trucco, no dio alerta de estos hechos.

La suspensión del árbitro Lamolina, a quién no eligieron para trabajar en ninguno de los 15 partidos de la Fecha 14, molestó a Mariano Closs. El periodista deportivo apuntó de lleno contra Beligoy, como así también contra el presidente de la AFA.“A Lamolina no lo designaron ni para sacar un lateral. Cuando vi que no lo llamaron, revisé si el árbitro del VAR (Trucco) estaba. Será VAR en River vs. Gimnasia", cuestionó Closs y agregó: “Deducción, lo limpiaron por echar a Tapia”.