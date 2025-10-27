La salvaje pelea entre Yanina Latorre y Nancy Pazos por el triunfo de Santilli

El inesperado triunfo de Diego Santilli, que logró revertir una campaña que venía a los tumbos por el caso Espert-Machado, venciendo a la lista de Fuerza Patria, encabezado por Jorge Taiana, sorprendió al gobierno nacional, a las encuestadoras y al electorado en general. Con una campaña bonaerense muy golpeada tras la derrota en las legislativas provinciales del 7 de septiembre, el ex dirigente macrista encabezó la nómina libertaria tras la escandalosa renuncia de José Luis Espert.

Proyectándose como virtual candidato a gobernador en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de 2027, el legislador pelirrojo demostró una cintura prodigiosa al asumir la campaña bonaerense de La Libertad Avanza tras los desbordes internos del movimiento creado por los hermanos Milei. Venciendo por casi un punto al kirchnerismo, muchos estiman que el ex vicejefe de Gobierno porteño se prepara para conducir a LLA en el territorio para suceder a Axel Kicillof en el sillón de La Plata.

Con el optimismo que lo caracteriza, el “Colorado” Santilli se hizo cargo de una campaña con una faceta positiva que prendió en el electorado. Incluso, días antes, bromeó en el streaming conducido por "el Gordo Dan" con pelarse la cabeza completamente en caso de ganar. Tanto el conductor libertario como el dirigente acordaron hacerlo al aire en “La misa”. Por otro lado, esta exposición mediática del diputado también reflotó viejos rencores personales.

Nancy Pazos, ex pareja de Santilli, reapareció en redes sociales militando activamente al kirchnerismo. Días antes, la periodista lanzó algunos dardos contra su ex marido al mostrarse en contra de la reimpresión de las boletas únicas de papel tras la baja de Espert y el posicionamiento de su ex encabezando la nomina libertaria. "Hoy Pablo Grillo no puede votar. Andá vos a votar por él. Los pueblos pueden equivocarse. Pero no se suicidan. Vamos Argentina!!!", posteó Pazos en su cuenta personal de X, refiriéndose al reportero gráfico duramente agredido por las fuerzas de seguridad en la protesta de Congreso.

A continuación, en el hilo del mensaje, un troll subió una imagen creada por la cuenta Indignado de la mediática conductora con la frase: "Si gana Santilli, me voy del país". El meme compartido dio pie a la intervención de Yanina Latorre. La periodista de espectáculos no esperó corroborar la veracidad de los dichos y arremetió: ¿Ya sacaste el pasaje?".

La respuesta por parte de su colega tampoco se hizo esperar. "No, Yanina. Era una fake News. Jamás dije esa pelotudez. Pero no sabés chequear. Porque la palabra periodista te queda grande. Besitos", respondió Pazos con los tapones de punta. La guerra mediática de Pazos con su compañera de piso Mariana Brey ya era un clásico en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa por Telefe. Ahora se suma Latorre del otro lado del cuadrilátero femenino en la arena televisiva.