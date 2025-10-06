Guerra de periodistas: Pablo Duggan cruzó a Gabriel Anello por su entrevista a Espert

“Se te escapó todo Anello”, fue el sintético mensaje que Pablo Duggan posteó en su cuenta de X. El periodista criticó en pocas palabras la condescendiente entrevista que Gabriel Anello realizo al excandidato bonaerense José Luis Espert de La Libertad Avanza, en medio del escándalo que vincula al economista con el presunto narcotraficante Federico "Fred" Machado y que provocó la renuncia a su postulación.

El sábado por Radio Mitre, el conductor radial diálogo con el diputado libertario sobre la relación financiera que el mismo Espert tuvo con Machado, en el que se involucra un pago de 200.000 dólares por parte del empresario rionegrino. En estos momentos, la Justicia estadounidense está a la espera de la Corte Suprema decida sobre la extradición del presunto traficante de drogas, mientras que el domingo Javier Milei acepto la declinación del legislador para continuar la campaña.

Espert, una vez más, entró en contradicción con las declaraciones mediáticas que llevo a cabo hace días al sostener que su contacto con Machado fue solo laboral, cuando apenas horas antes había desconocido todo vínculo en ese aspecto. “Parte de ese contrato la cobré en 2020, luego los pagos se frenaron por la pandemia y, en 2021, cuando supe que era narco, ni en pedo quería cobrar ningún mango más”, fue la curiosa declaración del dirigente liberal, que el periodista simpatizante del oficialismo evito cuestionar.

“Los 200 mil dólares que me pagaron fueron a una cuenta mía en Estados Unidos, cuenta declarada, porque así lo pedí: y pedí que fuera en ese país por sus normas antilavado, que son muy duras. Y la investigación es contra Machado, no contra mí”, afirmó el ex candidato por LLA y agregó: "El Presidente no se engaña, porque esto es un intento de los orcos para volver a gobernar el país y hacerlo más miserable. Seguiremos a pesar del linchamiento mediático".

Visiblemente compungido, Espert se refirió como afecto el escándalo en su persona y en su familia. “Mi lado afectivo está roto, así como también mi esposa, mis hijos y mis amigos. Y el dolor me anima a seguir batallando y pelear más, porque detrás de esto están los orcos y los que transformaron al país en una villa miseria”, aclaró y sostuvo: “Mentalmente, estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”.

En el reportaje, una vez más apuntó contra el dirigente social insultándolo y culpándolo de o acontecido, una reacción incomprensible si consideramos que Grabois tan solo había utilizado las pruebas que dio a conocer la Justicia norteamericana para formalizar la denuncia contra él. Si bien Espert aseguró estar “convencido de continuar y demostrar la infamia de la denuncia”, el domingo anunció en redes sociales su renuncia a la candidatura que fue aceptada por el presidente Javier Milei.