Longobardi contra los periodistas de C5N que lo quieren usar

“Anoche me encontré con un informe en C5N que me interpelaban ‘Marcelo, a ver, ¿qué tenés que decir? Nuestro colega, Marcelo…’ Decían los tipos de ahí. Yo no soy colega de ustedes”, afirmó Marceo Longobardi en su ciclo streaming personal. En la transmisión en vivo, el periodista rechazó la invitación a concurrir al programa Minuto Uno conducido por Gustavo Sylvestre.

En el descargo, el analista político dejo en claro que los periodistas que trabajan en este medio, como el caso del Gato Sylvestre y tantos otros, no los considera colegas. “Yo hago otro trabajo distinto. Colega es otra cosa. Yo me siento colega de Joaquín Morales Sola, o me siento colega de Hugo Alconada Mon, o me siento colega de Jorge Fontevecchia, o me siento colega de Carlos Pagni, o me siento colega de Fernández Díaz; no de todos ustedes que no hacen periodismo. Hacen política”, destacó.

Sin cambiar el tono, Longobardi explicó por qué fue interpelado por Sylvestre. “Yo le tengo afecto a Gustavo Sylvestre porque lo conozco hace años. Afecto y simpatía personal. No estoy de acuerdo con lo que hacen y mucho menos que me usen. Yo no hago campañas”, reconoció y agregó:"Algún día hice una crítica sobre el señor Espert. Yo no persigo gente. Aporte lo que me pareció interesante, nada del otro mundo. Escuchar el audio del supuesto narco Machado”.

El diputado liberal José Luis Espert quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera su presunta vinculación con Fred Machado, un empresario acusado por la Justicia de Estados Unidos de liderar una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero. Según revelaciones surgidas de la investigación, Machado habría aportado fondos en dólares, se calcula en principio 200.000 usd, a la campaña electoral de Espert de 2019, dinero que se habría utilizado no solo para financiar actividades proselitistas sino también para costear vuelos privados en aeronaves vinculadas al empresario.

Estos aportes, habrían contribuido a un incremento significativo en el patrimonio del actual legislador, lo que despertó sospechas sobre el origen de sus bienes y el financiamiento de su estructura política. En aquella época, figuras del naciente movimiento libertario como Lilia Lemoine, Agustín Romo, Diego Giacomini y hasta el propio Javier Milei, apuntaron contra el economista liberal por este opaco vinculo. Fuentes judiciales señalan que durante la campaña, Espert hizo uso frecuente de aviones puestos a disposición por Machado, lo que le permitió trasladarse por distintas provincias y sostener una presencia territorial que de otra manera hubiera resultado difícil de sostener para un candidato sin un aparato partidario sólido.

El vínculo económico entre ambos, sumado al nivel de gastos en dólares que se registraron en aquel período, hoy vuelve a colocarlo bajo la lupa tras el avance del caso en la Justicia norteamericana, lo que empaña la candidatura del legislador de la lista libertaria para las próximas elecciones legislativas nacionales. Por el momento, Espert negó toda posibilidad de retirar su postulación y obtuvo el apoyo del presidente Javier Milei que catalogó el informe como "chimentos de peluquería".

En Estados Unidos, Fred Machado enfrenta cargos graves relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes y con operaciones de lavado de dinero a gran escala, utilizando empresas fantasmas y rutas aéreas irregulares para trasladar cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa. La acusación formal incluye haber liderado una organización criminal que habría utilizado aeronaves privadas y maniobras financieras offshore para blanquear millones de dólares derivados del narcotráfico. La socia del empresario , Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada a 16 años de prisión en esa misma causa.

En el día de hoy, el proceso de extradición de Machado a tierras norteamericanas quedó suspendido tras un fallo de la Corte Suprema que ordenó al juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, verificar la autenticidad de un documento presentado a último momento por la defensa. Según los abogados, habría habido un cambio en la situación procesal de su cliente en un tribunal de Texas, lo que podría alterar el alcance del pedido de extradición.