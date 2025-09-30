Volvió a la militancia: Florencia Peña contra Lilia Lemoine

“Vení este 6 de octubre al Movistar Arena a bancar a Javier Milei. Evento hecho con fondos privados (no es una charla de Florencia Peña) y la entrada es sin cargo”, publicitó Lilia Lemoine en su cuenta de X. La diputada libertaria acompañó el mensaje con un video de TikTok en el que detalla la presentación del nuevo libro escrito por el presidente, “La construcción del milagro”, y de remate apuntó contra la actriz Florencia Peña. Ante el posteo y por redes sociales, la recordada protagonista de la versión local de “Casados con Hijos”, haciendo uso de la ironía, contestó: "¿Lo del “milagro" es por vos?".

Desde hace años, Florencia Peña fue una de las figuras públicas más asociadas al oficialismo en la etapa de Néstor y Cristina Kirchner, así como también durante la presidencia de Alberto Fernández. En más de una oportunidad, la artista se ha definido abiertamente como peronista y ha defendido públicamente los gobiernos kirchneristas, generando en paralelo fuertes críticas de la oposición y de sectores de la opinión pública que cuestionaron su exposición política más allá de su rol artístico. La militancia política quedó en evidencia en diversas apariciones públicas, donde apoyó las movilizaciones y actos organizados por el sector progresista del movimiento fundado por Juan Perón.

En aquellas épocas, en redes sociales, la comediante ha utilizado su popularidad para instalar consignas vinculadas al kirchnerismo y para confrontar con dirigentes opositores, asumiendo un rol político que excedió la mera simpatía ideológica. La contestación de Peña contra Lemoine en el ring virtual, la ubica una vez más en el plano de la militancia. Una arena que la interprete había dejado de utilizar con frecuencia desde la llegada de Javier Milei al poder.

Recientemente, en el plano mediático, volvieron a circular en redes sociales rumores sobre la existencia de supuestos videos íntimos entre Florencia Peña y Alberto Fernández. Esas versiones nunca fueron comprobadas y se mantuvieron en el terreno de la especulación, alimentadas por su cercanía política con el entonces presidente y su supuesta presencia en Olivos. La propia artista desmintió categóricamente esas acusaciones y las calificó como una operación de difamación, tanto por su trayectoria profesional como por su militancia política.

Por el lado de los libertarios, el mandatario tiene previsto presentarse el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena en un evento que combina rasgos de mitin político y espectáculo pensado para reforzar su vínculo directo con la militancia libertaria y con un público más amplio que lo sigue por fuera de la política tradicional. Según lo anticipado por su entorno, la actividad será un encuentro masivo donde el Milei desplegará su estilo característico, con un discurso en el que repasará los avances de su gestión, expondrá los desafíos económicos que enfrenta la Argentina y hará una defensa del ideario liberal que lo llevó a la Casa Rosada.

La convocatoria se perfila como una reedición de sus presentaciones similar al del último Luna Park, con una puesta en escena cargada de elementos performáticos y referencias culturales que Milei resaltará con la presentación de su nuevo ensayo. Está previsto que la jornada incluya intervenciones audiovisuales, música en vivo y momentos diseñados para fortalecer la épica libertaria, con el presidente en el centro de la escena como principal showman.