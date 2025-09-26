"Ladrona de narcos": la polémica frase de Eduardo Feinmann sobre el triple femicidio

"A la más chiquita de 15, la matan no por ser mujer, sino por su condición de ladrona de merca y dinero de un capo narco. Esa es la venganza”, afirmó Eduardo Feinmann en su ciclo televisivo de A24 y agregó: “La chiquita se quedó con la merca que tenía este tipo y con la plata, la fueron a buscar para que devuelva la guita y la merca. La matan por eso, no por ser mujer”. En su noticiero, el periodista se refirió al triple femicidio de Florencio Varela y puso en duda que la ejecución de la adolescente Lara Gutiérrez haya sido por motivo de género.

Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de tan solo 15, desaparecieron el viernes por la noche, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Se denunció su desaparición el sábado cuando no regresaron y se supo que el viernes alrededor de las 21:30 hs habían subido voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada, en la YPF ubicada en la rotonda de La Tablada.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela, este miércoles. Los restos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en el fondo del jardín. En la escena hallaron manchas de sangre, olor fuerte a lavandina y rastros que indicaban que alguien estaba limpiando la casa. La camioneta adulterada fue encontrada incendiada a unos cien metros del lugar.

La identificación de los cuerpos se hizo por señas particulares, tatuajes y vestimenta. Los cadáveres muestran signos de extrema violencia: golpes, cortes, heridas en la cabeza, marcas de asfixia, quemaduras parciales en uno de los cuerpos, cortes en abdomen, en manos y dedos. Según los peritajes preliminares, las muertes datan de hace aproximadamente cuatro días antes del hallazgo. Se detuvieron al menos cuatro personas en los primeros allanamientos, una pareja que sería dueña de la casa donde se cometió el crimen, y otras dos personas —un hombre y una mujer— que se encontraban limpiando el lugar. En la revisión se incautaron distintos elementos que podrían servir como evidencia.

Hasta ahora en el expediente interviene la UFI de Homicidios de La Matanza, aunque no se descarta traslado jurisdiccional. También interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) dado el posible vínculo con el narcotráfico. Las imputaciones iniciales incluyen homicidio agravado, alevosía, ensañamiento, homicidio cometido por violencia de género, y en algunos casos encubrimiento agravado. Los detenidos se negaron a declarar.

Los investigadores creen que fue un crimen premeditado y profesional de un clan criminal argentino-peruano liderado por un cabecilla llamado “Pequeño J”. La hipótesis principal es que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento, con la intención de atraerlas al lugar donde finalmente serían asesinadas. Se sospecha que el motivo está ligado a disputas dentro del narcotráfico. Una de las hipótesis indica que las jóvenes (o por lo menos una de ellas) podrían haber estado implicadas, voluntaria o involuntariamente, en el robo de drogas o dinero de un integrante de la banda, lo que habría desencadenado la represalia.

El crimen también podría tener un componente simbólico, como el de generar una advertencia hacia otros dentro de la organización o hacia quienes atenten contra sus reglas. El ministro de Seguridad bonaerense habló de una estrategia “disciplinaria”. Independientemente de lo vinculado al narcotráfico, el hecho está siendo investigado como femicidio, ya que las víctimas son mujeres, se usó violencia con ensañamiento, y se ven patrones de dominación, tortura y humillación.