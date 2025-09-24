Blooper en redes: Nancy Pazos discute con las cuentas fake de Santiago Caputo

"¡Che Milei! ¡Qué olor a default!…Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días… “Economista experto en crecimiento, con o sin dinero”. ¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la única banda… es La banda del carry trade de Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡Y ahora con vos, Milei!”, fue el comienzo del posteo de Cristina Kirchner en su cuenta personal de X.

El viernes pasado, la exmandataria apuntó contra el presidente tras el golpe de mercado que sufrió el peso y la repentina suba del dólar, que incrementó en más de 1500 puntos el Riesgo País. En ese contexto y haciendo uso de las redes sociales, la dirigente peronista sostuvo que el endeudamiento y el vaciamiento financiero es responsabilidad del ministro de Economía del gobierno libertario y recordó la gestión macrista, en el que Luis Caputo comandaba el BCRA.

Tras el viaje presidencial a EE. UU. y el respaldo del secretario de Tesoro norteamericano al gobierno libertario, los balances del Riesgo Pais bajaron y el dólar retrocedió a menos de 1500 pesos. La ayuda financiera que la administración de Donald Trump propone aportar a la gestión de Javier Milei fue bien recibida por los mercados. En redes sociales, internautas de LLA celebraron la reunión entre el jefe de Estado argentino y su par estadounidense. Incluso, una cuenta fake con el nombre de Santiago Caputo compartió el tuit de Cristina Kirchner con el mensaje maradoniano "LTA" (La Tenés Adentro).

La periodista Nancy Pazos observó el posteo del troll y creyendo que se trataba del verdadero asesor presidencial, disparó: “El problema Santiaguito es que La Tenemos Adentro los 45 millones de argentinos. Tus gobiernos, Santiaguito, siempre nos endeudan. Y después, pagamos todos. No sé qué festejas…”. Al constatar que la comunicadora interpelaba al consultor, otra cuenta fake con el nombre de Santiago Caputo respondió: “Es fake, boluda”. Sin amedrentarse ante los trolles que se hacen llamar como el estratega mileista, Pazos siguió: “Exacto. Siempre fuiste un fake ¿Cuál es el problema?"

Tal vez la periodista llego a reconocer el blooper y la continuó contra las cuentas fake de Santiago Caputo, o, también es probable, jamás se haya dado cuenta de que todos los interpelados eran usuarios trolls del universo militante libertario. De igual manera, ante el uso discontinuó que el “Mago del Kremlin” hace de sus redes sociales, es difícil saber quién es quién en las redes de La Libertad Avanza.