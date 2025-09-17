Cerrando la grieta streamer: Pedro Rosemblat invitó al Gordo Dan

“Me acaba de llegar una invitación para ir a lo de Pepe”, posteó el Gordo Dan en su reconocida cuenta de X. El famoso tuitero libertario, presentador del ciclo streaming “La Misa” de la plataforma Carajo, fue elegido para ser entrevistado en el programa conducido por el periodista Pedro Rosemblat del canal Gelatina.

En redes sociales, el militante de LLA anunció su participación en la principal señal kirchnerista. Cerrando la grieta streaming entre la plataforma libertaria, comandada por Daniel Parisini, y el espacio progresista, liderado por el novio de Lali Esposito; se espera un reportaje contundente y cara a cara entre las dos personalidades del medio, que están ideológicamente en lados opuestos.

Sin embargo, esta jugada dice mucho de la situación que atraviesa cada uno de los conductores. Por un lado, Rosemblat fue muy cuestionado recientemente al invitar a Gustavo Cordera, ex cantante de Bersuit Vergarabat, a su programa “Industria nacional”. El encuentro que terminó generando una tormenta política y cultural, ya que el artista, que había justificado la violación de mujeres, eligió presentarse como víctima de una maquinaria de persecución por parte del feminismo.

El periodista fue notablemente condescendiente con los comentarios del músico en el reportaje. En cuanto al Gordo Dan, la interna libertaria lo tuvo a maltraer hace semanas al ser señalado como el “Herminio Iglesias libertario”, al causar una reacción publica muy adversa al ofender por redes sociales al senador Luis Juez y su familia. En medio de la desaprobación al veto presidencial por la Ley de Emergencia de Discapacidad en la Cámara Alta, el militante disparó contra el dirigente cordobés y su hija discapacitada.

Más allá de los señalamientos, y bajo el mandato de Santiago Caputo, el Gordo Dan disparó contra el armador libertario bonaerense Sebastián Pareja, que responde de manera directa a Karina Milei, como principal responsable de la derrota electoral en provincia de Buenos Aires. La interna en el movimiento de Javier Milei está encendiéndose y todavía queda una elección más este año, que se llevara a cabo en octubre.

En este panorama, Pedro Rosemblat, señalado por su doble vara progresista, y Daniel Parisini, enfrentado con la hermana del presidente, se veran frente a frente. Algunos estiman que el encuentro se llevara a cabo para que cada uno de los streamers pueda quedar bien parado entre sus seguidores.