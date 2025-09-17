Julia Mengolini dice que no les paga a sus abogados en la causa contra Milei: "Ya me da calor"

La periodista Julia Mengolini utilizó su programa “Segurola y Habana”, que conduce todas las mañanas a las 10 a través de Futurock junto a Pitu Salvatierra y Fito Mendonca Paz, para volver sobre un tema que incomoda a la Casa Rosada: la causa judicial que enfrenta el presidente Javier Milei por amenazas en su contra. La periodista repasó al aire cómo avanza el expediente que instruye el fiscal federal Fernando Domínguez, en el que Milei quedó formalmente imputado junto a la diputada libertaria Lilia Lemoine, el cineasta Santiago Oría y otros militantes digitales acusados de organizar campañas de hostigamiento e intimidación. Milei llegó a retuitear más de 80 comentarios injuriosos contra Mengolini y se hizo eco del video fake que exhibía a la periodista en una relación incestuosa con su hermano.

El proceso, que tramita en el juzgado federal de San Isidro, incluye denuncias por asociación ilícita, apología del crimen, intimidación pública y hasta malversación de fondos. A raíz de la gravedad de los ataques, la Justicia dispuso medidas de protección personal para Mengolini y su familia, entre ellas custodia policial y botón antipánico. En paralelo, se pidieron informes a las empresas de redes sociales para identificar a quienes difundieron los videos adulterados que la pusieron en el centro de la furia libertaria, con montajes creados mediante inteligencia artificial que buscaban ridiculizarla y difamarla.

Según la periodista, el acompañamiento de sus abogados fue clave para sostener el caso. Reveló que tanto Camila Palacín como Juan Grabois trabajan en su defensa de manera ad honorem, “de onda”, sin cobrar un peso por el patrocinio. Cuando contó ese detalle al aire, su propio equipo trató de darle cierta liviandad al asunto aclarando que en este tipo de causas “es común” que haya representación gratuita, ya sea por afinidad política o por compromiso profesional.

Sin embargo, el tono de Mengolini dejó entrever que la situación comienza a pesarle. En el programa reconoció que “ya le da calor”, en alusión a que el trabajo de sus abogados crece semana tras semana y que la acumulación de expedientes hace cada vez más visible que se trata de un esfuerzo sostenido sin retribución. Lo que comenzó como un gesto solidario empieza a convertirse en una carga: más audiencias, más escritos, más horas dedicadas a una causa que ya excede el ámbito mediático y se convierte en un frente judicial de alto voltaje.

El comentario no pasó inadvertido. En la mesa se rieron con complicidad, pero la confesión funcionó como un desahogo. Mengolini dejó claro que es consciente del peso que implica litigar contra el Presidente y su entorno, que la exposición tiene costos reales y que la defensa gratuita, aunque generosa, no deja de incomodarla. Conflicto estructural entre el Gobierno y una periodista que decidió no callarse. Con Milei imputado, la Justicia en movimiento y los abogados trabajando sin cobrar, el caso se transforma en un símbolo de la tensión política actual.