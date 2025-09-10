En repudio a Wanda Nara, organizaron un “apagón a MasterChef”

La hipermediática Wanda Nara, al frente de “MasterChef Celebrity 2025” en Telefe, enfrenta una ola de críticas en la red social X, donde los usuarios, saturados de sus polémicas, impulsan el trending topic “ApagonATelefe” para silenciarla. Eso refleja un hartazgo generalizado hacia la diva, cuya vida profesional y personal jamás pasa desapercibida.

Todo estalló tras la presentación del programa junto a Vero Lozano, donde Wanda lanzó comentarios filosos contra participantes tales como Susana Roccasalvo, a quien cuestionó por dichos en su contra y contra el periodista Luis Ventura, al que desafió por rumores sobre su salida de MasterChef. “Wanda es puro show, siempre buscando cámara con sus peleas”, tuitéo un usuario, resumiendo el sentir de muchos espectadores.

El largo historial de controversias de Wanda no ayuda a calmar los ánimos: el “Wandagate” (el triángulo amoroso con Mauro Icardi y “La China” Suárez) marcó un antes y un después, exponiendo su vida íntima y a sus familiares a niveles nunca antes vistos. A esto se le suman las acusaciones graves de manipular a sus dos hijas contra Icardi. “Manipular a tus hijas, llenarlas de odio contra su padres, es bajísimo”, la castigaron sus seguidores en las redes.

La misma sobreexposición que la llevó a ser lo que es comienza a jugarle en contra, sobre todo con la imagen “familiar” que busca proyectar Telefe para sus anunciantes. Falta ver si con su inteligencia mediática podrá sortear este descontento de los espectadores o si será el declive de alguien que se expuso más de la cuenta.