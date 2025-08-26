Tuesday 26 de August, 2025
Después de Menem: Sbaraglia en Netflix con política y escándalos

Llega "Las Maldiciones", miniserie basada en el libro de Claudia Piñeiro. Se estrenara el 12 de septiembre.

Leonardo Sbaraglia | Foto:CEDOC
Leonardo Sbaraglia | Foto:CEDOC

“Las maldiciones” es un thriller político de alto voltaje, ambientado en el norte argentino. La trama se desencadena durante la votación de una ley clave sobre la explotación del litio, mientras la hija del gobernador es secuestrada por su propio hombre de confianza, un acto que revela una intrincada conspiración.

 A través de esta crisis, la historia ahonda en la naturaleza del poder, los dilemas del amor filial y las “maldiciones” que afectan a la identidad y la filiación familiar. La novela de Claudia Pineiro fue publicada en 2017, posicionándose como otro bestseller más de la escritora de “La viuda de los jueves”, una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en lengua española. 

Leonardo Sbaraglia

Rodada completamente en el norte argentino, la producción aprovecha los paisajes áridos y desolados para imprimir una atmósfera cargada de tensión moral, evocando incluso una estética de western local. Su obra mezcla política, misterio y drama humano. En este caso, explora hasta dónde llegan la corrupción y la ambición, y cómo esos elementos afectan las relaciones personales y los valores de sus protagonistas. 

Esta miniserie limitada de solo tres episodios es protagonizada por Leonardo Sbaraglia y dirigida por Daniel Burman junto con Martín Hodara. La adaptación fue escrita por el mismo Burman acompañado de Natacha Caravia, Andrés Gelós, Pablo Gelós y el propio Hodara. Una fórmula que apuesta a un ritmo intenso. 

Leonardo Sbaraglia


Sbaraglia acentúa una vez más la impronta interpretativa con un personaje vinculado al trasfondo más opaco de la política nacional. Una experiencia narrativa que el actor de “Relatos Salvajes” transitó con la serie Menem de Prime Video, con un éxito apabullante. En esta oportunidad, el objetivo puede ser alcanzado nuevamente. 

 El contenido se estrena a nivel mundial el 12 de septiembre en Netflix.  Dentro del elenco aparecen Alejandra Flechner, Monna Antonópulos, César Bordón y Osmar Núñez. Pero es Gustavo Bassani, protagonista de “Iosi, el espia arrepentido” que tendra un rol argumental que promete ser impactante

