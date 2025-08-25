Guerra de periodistas por los audios de las coimas: Roberto Navarro cruzó a Jonatán Viale

“Entre 2015 y 2019 trabajó para Macri. El día después de la derrota de las PASO hizo un editorial matándolo. Fue a escuchar ópera con Milei, fue a cenar con la familia, pactó notas, encubrió el saqueo y hoy dice ‘No cuenten conmigo’. Sinvergüenza”, posteó Roberto Navarro en su cuenta personal de la red social X.

En el mensaje, el periodista filokirchnerista compartió el video en el que Jonatán Viale se desliga de su posicionamiento a favor del gobierno de Javier Milei. El hijo de Mauro Viale fue uno de los conductores periodístico que demostró más favoritismo por la gestión libertaria, incluso las entrevistas realizadas al presidente fueron muy cuestionadas por su complacencia y falta de crítica.

“El caso Libra que no termino; tuvimos corrupción en la ANSES y en el PAMI de distintas provincias, donde se pedían un diezmo para La Libertad Avanza; tuvimos el caso de la familia Menem, que lo recontracontamos acá y allá, contrato con el Banco Nación lo que es éticamente impotable, está mal”, enumeró Viale en un video de su programa radial y streaming de Radio Rivadavia, justificando que también tuvo participación en las críticas contra los escándalos del gobierno mileista.

En su editorial, Viale se refirió a los controversiales audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. “Ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad, supuesto retorno del 8 por ciento. No hay lugar de ninguna manera para eso porque la gente se los come crudos. Le aviso al gobierno. Olvídense. Esencialmente, les quiero decir, porque el contrato era un loco con una motosierra destruyendo los curros del Estado. El tipo dijo: vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad y vengo a destruir los curros del Estado”, destacó el conductor.

Concluyendo el segmento, haciendo un brevísimo comentario sobre el caso del fentanilo contaminado, Jony Viale cerró: “Porque ustedes son el partido anticasta o, por lo menos, eran eso. Podríamos entender, ni avalar la corrupción, ni los sobres, ni la permanencia del afano estructural, a menos aca. No cuenten conmigo para eso. Pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar él afano estructural. Si hay un corrupto hijo de mil putas que chorreo con los discapacitados y con las droguerías, que se vayan a la concha de su madre. Que lo metan preso”.

El caso de las coimas en Discapacidad, que involucra de lleno a Karina Milei, dejó desnudo al presidente ante la sociedad. Según un estudio de la Consultora Proyección, de Santiago Giorgetta y Manuel Zunino, solo dos de cada diez encuestados creen que Karina Milei no tiene nada que ver con el escándalo. Y entre quienes se dicen adherentes de La Libertad Avanza, tres de cada diez dudan en volver a votarlo. Es una caída del 30 por ciento. Los primeros en bajarse del barco, en estos días, fueron los periodistas que Javier Milei concedía entrevistas con exclusividad.