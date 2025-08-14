Video: la televisión vasca se burla de Javier Milei

El programa “Vaya semanita” es el ciclo de humor semanal más exitoso de la televisión vasca. En la señal Euskaltelebista, los diversos comediantes realizan varios sketches satirizando distintas publicidades televisadas, un recurso cómico que en su momento utilizo Cha Cha Cha en la década de los 90.

En esta oportunidad, una nueva burla al presidente Javier Milei salió en la pantalla chica de la península ibérica, que inmediatamente se viralizó en las redes sociales. En formato comercial, un padre de familia y jefe de una empresa pusilánime es vapuleado por su propio hijo, su esposa y sus empleados. El destráto no lo deja dormir y debe recurrir a un remedio para curarse el sueño.



Para detener el hostigamiento, el personaje recurre a “Mileina”, la supuesta droga que logra cambiar la personalidad. El protagonista bajo los efectos del medicamento adquiere la personalidad del mandatario argentino y empieza a maltratar a sus empleados y a insultar a su hijo y a su mujer. Incluso canta ‘Yo soy el león’ el tema de La Renga que el mismo Milei interpreta en los actos políticos aún sin la autorización de la banda.

No es la primera vez que los españoles se burlan del jefe de Estado argentino. Meses atrás, en el ciclo "El intermedio" presentado por el humorista conocido como El Gran Wyoming, se “entrevistó” a un actor que imito al economista libertario con todos sus rasgos físicos y clichés verborragicos. En esa ocasión, el segmento del programa también tuvo una excelente repercusión en las redes sociales volviéndose viral.