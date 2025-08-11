Polémica kitsch: la bizarra guerra entre Susana Giménez y Graciela Alfano

Desde mediados de julio, un viejo recuerdo del espectáculo argentino reavivó un fuerte enfrentamiento entre dos figuras emblemáticas: Susana Giménez y Graciela Alfano. Todo en torno al icónico tapado de piel que lució María Julia Alsogaray en la tapa de revista NOTICIAS en julio de 1990.

Lejos de terminar la confrontación, las divas continuaron este mes con insultos y entredichos en diversos programas televisivos. En el primer episodio de la nueva temporada de Por el mundo, con la conducción de Marley, el presentador entrevistó a la legendaria Diva de los Teléfonos refiriéndose al tema.

“Empezó el lío antes, pero no voy a soportar que diga que el tapado es de ella porque no estaba. ¿Qué lo mandó por correo? No quiero entrar en el tema”, declaró Susana. En medio del reportaje, el conductor indagó desde cuando existe la enemistad entre las dos mujeres, a lo que la actriz contestó: “Jamás fuimos amigas ni lo seremos”.

En un encuentro con noteros, Susana Giménez subió más la tensión mediática al recordar una oscura anécdota vinculada a Graciela Alfano y la brujería, en el que un grupo de jóvenes le confesó que la modelo les había pagado para realizarle un trabajo esotérico. "Me esperaban en lo de Miguel Romano unos chicos, que fueron los que me dijeron ‘te hicieron un trabajo de muerte’ y me dijeron que pagó 5 mil dólares. Esto fue hace mucho tiempo, hace 30 años”, recordó la conductora.

La respuesta mediática de “Grace” no se hizo esperar. Entrevistada en C5N, la modelo y actual influencer arremetió: “Esto es un hecho de violencia y le pongo un límite. Que el tapado sea de quien corno fuera, no me importa un corno. Somos dos taradas hablando de una prenda. No da ningún derecho porque nunca la nombré y de la nada me dijo cosas gravísimas”.

Lejos de conciliación, Alfano subió la apuesta y disparó: “Susana Giménez, la edad te pegó muy mal porque te convertiste en una señora mayor, como estos viejos que se ponen irritables, se les sale la chaveta y dicen cualquier cosa. En este momento, me entero de que 40 años fui tu fantasma. No sé por qué. ¿Por envidia? No tenés absolutamente nada”.



“La señora Giménez hoy, me parece una vieja de mierda, lo digo con todas las letras y lo voy a sostener porque es respeto a mí misma. Una mujer que además dijo que le daba vergüenza ser argentina. A mí me da vergüenza que ella sea argentina, que el país tenga una persona como ella”, cerró la ex conductora, recordando los dichos que la actriz de La Mary había realizado al referirse al gobierno kirchnerista.



La polémica mediática con el tapado de María Julia



El 18 de julio, en el programa Puro Show (El Trece), Graciela Alfano afirmó haber sido la dueña del mencionado tapado que utilizó María Julia Alsogaray en la sesión fotográfica para Noticias. Mostró una imagen en su celular donde se la veía usando la misma prenda y explicó con detalle que "en ese momento me llaman de la peletería y me dicen que van a hacer una producción con María Julia, si me molestaba que usen uno de mis tapados. Está más marroncito en la foto, pero es mi tapado".

Menos de un día después, Susana Giménez respondió desde el programa LAM. “A mí me interesa decir que la piel de la tapa de NOTICIAS es mi tapado, no era de Alfano. Es mío y de Graciela Borges y ella no estaba ahí”. Luego, en un cruce incendiario, acusó a Alfano de envilecer la disputa con agravios personales: “Ya me cansé de esta mina… me trató de matar, de hacer brujerías".



Apenas 24 horas después, Alfano reaccionó a esas acusaciones. Cuestionó el lenguaje de Giménez, especialmente la referencia a brujería: “Es grave. Me acusó de querer matarla con brujerías. No es jocoso. Ya de por sí decir que alguien hace brujerías es como decir que es mufa… Te cuelgan algo que es incomprobable”.

Finalmente , el fotógrafo Osvaldo Dubini, quien retrato a la funcionaria menemista en Las Leñas para la portada del semanario, aclaró que el tapado correspondía a Graciela Borges y que Susana Gimenez tenía otro tapado, que fue utilizado para una imagen ilustrativa dentro de la nota. En ese momento, Graciela Alfano no estaba allí. Más allá del ida y vuelta por el tapado de zorro, el rencor de décadas entre las dos divas parece continuar a flor de piel.